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Gebze YRP’den kaymakam ziyareti

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan liderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve yönetimi, gerçekleşen kongrelerinin ardından ilçedeki ziyaretlerine başladı.

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Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan liderliğinde kurulan Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ve yönetimi, gerçekleşen kongrelerinin ardından ilçedeki ziyaretlerine başladı. Başkan Kılıç, önceki gün Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile makamında bir araya geldi. Kılıç buluşma sırasında yönetim kurulunu da tanıttı.

HEDEFLERİNİ ANLATTI

Milli ve manevi değerler etrafında birleşmesini sağlamak istediklerini dile getiren ilçe başkanı Kılıç, “Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini teminat altına alacağız. Toplumda birlik, beraberlik ve kardeşliğini güçlendireceğiz, huzur ve barış ortamını tesis edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimizin korunması ve yeni kuşaklara aktarılmasında, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için çalışacağız” dedi. Kaymakam Güler de YRP yöneticilerine başarılar diledi.

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