Turan; Ahmethacılar’ı dolaştı

Mahalle ziyaretlerine başlayan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, önceki gün Ahmethacılar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Turan’a ziyaretinde AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, parti yöneticileri, mahalle başkanı Zeki Ekrem ve meclis üyeleri eşlik etti. Başkan Turan, ilk olarak Ahmethacılar Mahallesi Muhtarı İsmail Karakoç ile buluştu.

“VAKİT, HİZMET VAKTİ”

Ahmethacılar Mahallesi’nin en çok oy aldıkları bölgeler arasında yer aldığını söyleyen Turan, “Mahallemizde halkımız yüzde 88.12 oranında büyük bir teveccüh göstererek bize güvendi. Bu güvene layık olacağız. Artık vakit Kocaeli ve Kandıra’mız için hizmet üretme vaktidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimizle gönül gönüle vererek, ortak akılla ilçemize hizmet edeceğiz” dedi.