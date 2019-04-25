Köşker ve Demirci'den Bıyık'a tebrik ziyareti

31 Mart seçimlerinde Darıca Belediye Başkanı seçilen AKP’li Muzaffer Bıyık’ın önceki gün iki önemli konuğu vardı. Gebze Belediyesi’nin eski başkanlarından Adnan Köşker ise Çayırova Belediyesi’nin eski başkanı Şevki Demirci, ayrı ayrı Bıyık’ı ziyaret ettiler. Köşker ve Demirci, Muzaffer Bıyık’ın yeni dönemde başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını dile getiren.

BIYIK’TAN TEŞEKKÜR

Başarı temennisinde bulunan iki eski başkana ziyaretleri için teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Adnan bey ve Şükrü bey, görev dönemlerinde ilçelerine önemli hizmetler sağlamış isimler. Bizler de parti rozetimizi kenara bıraktık ve halkın verdiği yetkileri en iyi şekilde kullanarak ayrımsız hizmete başladık” diye konuştu.