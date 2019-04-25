İki kadın vekilden başkan ziyaretleri

AKP’nin ilimizdeki kadın milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Emine Zeybek, yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaretlerini sürdürüyor. Katırcıoğlu ve Zeybek, son olarak Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile bir araya geldiler. İlk ziyaretini Körfez’de Şener Söğüt’e yapan iki kadın vekil, yeni dönem için kendisine başarı temennisinde bulundu.

BAŞİSKELE’YE GİTTİLER

Söğüt’ün ardından Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile makamında bir araya gelen Emine Zeybek ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, yeni başkana hayırlı olsun dileklerini iletti. Konukları ile yakından ilgilenen belediye başkanı Özlü, “Başiskeleli hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışmaya başladık. Milletvekillerimizin de desteği ile ilçemizi geliştirerek, yaşanabilir bir kent haline getireceğiz” dedi.