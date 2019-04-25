Çeker: Kamuda sendikal baskı uygulanıyor

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyesi olan sendikaların şube başkanları ve il temsilcilerinden oluşan heyet, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü makamında ziyaret etti. Türkiye Kamu-Sen heyetinde Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı ve Kamu-Sen İl Temsilcisi Ömer Çeker, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Rıfat Oypan, Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, Türk Yerel Hizmet-Sen İl Temsilcisi Özcan karabulut, Türk Kültür Sanat-Sen İl Temsilcisi Turgut Dursun, Türk İmar-Sen İl Temsilcisi Kürşat Karadeli, Türk Tarım-Sen İl Temsilcisi Çetin Keskin, Türk Haber-Sen İl Temsilcisi Yasin Pazar ile Türk Emekli Derneği Kocaeli Başkanı Alp Timincioğlu ziyarette hazır bulundu.

“KAMU KURUMLARI KİMSENİN MÜLKÜ DEĞİL”

Gerçekleşen ziyaret sırasında kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanların, görev yerlerinde yaşadıkları sorunlar MHP İl Başkanı Ünlü’ye aktarıldı. Buluşma sırasında konuşan il başkanı Ünlü, “Yaşanan sorunları bizzat ilk ağızdan dinlemek ve birinci elden bilgi sahibi olmak önemli. Kamu kurum ve kuruluşları idarecilerin özel mülkleri değildir. İdareciler kişilere ve kamu çalışanlarının üye oldukları sendikalara göre farklı davranış sergileyemezler” dedi.

“SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ”

Ortaya konulabilecek farklı davranışların çalışanların kurumları sahiplenme duygusunda zafiyet oluşmasına sebebiyet verebileceğine değinen Ünlü, “Cumhur İttifakı’nın tarafı olarak buna müsaade etmeyiz. İdareciler kanun ve yönetmelik çerçevesinde kurumları sevk ve idare etmeleri gerekir. Kamu çalışanlarının sorunlarının takipçisi olacağız” diye konuştu.

“SENDİKAL BASKI YAPILIYOR”

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Ömer Çeker ise, “Kamu çalışanları kurumlarında önemli sorunlar yaşıyor. Bu sorunların ana kaynağı kurumlardaki idarecilerinin çalışanlara sendikal baskı ve ayrımcılık yapmalarıdır. Kurumlardaki bu gerginlik giderilmek suretiyle normalleşme sağlanmalı. MHP İl Başkanımızı da Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak bilgilendirmek ve çözüme katkı sunmasını istedik. Umarım İdarecilerin ve amirlerinin baskıları sonlanır” dedi.