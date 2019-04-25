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Kocaman’a gençlerden destek

AKP İl Gençlik Kolları yönetimi, Kartepe Belediyesi’nin yeni başkanı Mustafa Kocaman’a tebrik ziyaretinde bulundu. Konukları ile yakından ilgilenen Kocaman, “31 Mart yerel seçimlerinde sahada en büyük enerji kaynağımız gençlerdi” dedi.

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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Buluşma sırasında gençlere olan güveninden söz eden yeni başkan Kocaman, desteğinden dolayı da partinin gençlik kolları başkanı Emre Kahraman ve yönetimine teşekkür etti.

“HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ”

Ziyaret sırasında konuşan AKP’li Emre Kahraman, “Kartepe’de güzel bir başarı elde edildi. Başkanımızın gençlerle, uyumu, sevgisi ve gönüldaşlığı bizi her zaman mutlu etmiştir. Enerjisi ve sinerjisiyle başkanımızı içimizden biri olarak görüyoruz. Her zaman desteğimizle tüm genç kardeşlerimizle birlikte yanındayız” şeklinde konuştu.

GENÇLERE TEŞEKKÜR

Gençlerin her zaman destekçisi ve yanlarında olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Gençlerimiz bizim her zaman övünç ve gurur kaynağımız olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edeceklerdir. 31 Mart yerel seçimlerinde sahada en büyük enerji kaynağımız olan gençlerimize ziyaretleri için teşekkür ederim. Gençlerin gücü ve desteği ile her zaman daha iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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