GTÜ’de Tanıtım Günleri bitiyor

Bölgemizde bulunan liseli öğrencilere üniversite ve meslek seçimlerinde kılavuz niteliğinde yol göstermek ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) bölümlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Tanıtım Günleri başladı. Başta Gebze olmak üzere Kocaeli, İstanbul ve çevre illerden katılım için yoğun başvuru talebinin alındığı Tanıtım Günleri, bugünkü son gün etkinlikleri ile sona erecek.

“GTÜ’YE İLGİ ARTIYOR”

Öğretmenleri eşliğinde GTÜ’ye gelen 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine geleceklerine yön verme noktasında önemli katkı sunacak etkinlik için tüm bölümlerden akademisyenler ve idari personel görevlendirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan GKÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, “Tanıtım Günleri’ni, gençlerimize destek olmak amacıyla düzenliyoruz. Öğrencilerimiz burada GTÜ’de yapılan akademik çalışmaları akademisyenlerimizden dinleme fırsatı elde ediyor. Lisans alanında faaliyet gösteren bir araştırma üniversitesi olan GTÜ’ye her geçen yıl ilginin arttığını görmek bizi mutlu ediyor” dedi.

ÜNİVERSİTEYİ GEZDİLER

Gençlere önce hayal edip, ardından hedef belirlemelerini de öneren Rektör Aslan, “Onları bu şekilde emin adımlarla hayallerini gerçekleştirmeye davet ediyorum” ifadesini kullandı. Tanıtım etkinliğinde öğrenciler, kurulan stantlarda ilgili görevlilerden bilgi aldıktan sonra üniversiteyi gezip ilgi duydukları bölümleri gezebiliyor.