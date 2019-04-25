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Çocuklarla canlı resim performansı

İlimizde düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 Nisan'da Tarihi Tren Garı’nda “Canlı Performans Resim Etkinliği” gerçekleşti.

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İlimizde düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 23 Nisan'da Tarihi Tren Garı’nda “Canlı Performans Resim Etkinliği” gerçekleşti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Tarihi Tren Garı Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen programa İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen ve şube müdürü Ahmet Özsağır katıldı.

HOŞ VAKİT GEÇİRDİLER

Ekinlik kapsamında 23 çocuğu bir araya getiren görsel sanatlar öğretmenleri Nilüfer Oruç, Özlem İlbay Çelik, Tuğba Özgür ve Ufuk Tekin çalışmayla ilgili olarak yaptıkları değerlendirmede, “Bugün anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bir arada sanatsal faaliyetlerde bulunmasına, birbirleriyle hoş vakit geçirerek unutulmaz anlar yaşamalarına katkıda sağladık. Bu güzel etkinlikte ortaya birbirinden güzel eserler çıktı” dedi. İl Müdür vekili Ercan Yamen de çocukların çalışmalarıyla yakından ilgilendi.

Bugün 16:52 TSİ - Eğitim

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