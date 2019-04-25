Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:53 TSİ- Sağlık G: Bugün 16:55 TSİ

Ergüney’den aşı hatırlatması!

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, Dünya Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada aşı ve aşılamanın önemine dikkat çekti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, Dünya Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada aşı ve aşılamanın önemine dikkat çekti. Aşı ve aşılama konusunda önemli bilgiler aktaran Ergüney, “Sağlık personelinin duyarlılığının artırılması, toplumun aşılama ve aşı ile önlenebilir hastalıklar konusundaki bilgilendirilmesi amacıyla 2005 yılından itibaren nisan ayının son haftasının Dünya Aşı Haftası olarak kutlanıyor” dedi.

“HASTALIĞA YAKALANMAZ”

Aşı,  insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğine sahip olan mikroorganizmaların ya da onların salgıladığı toksinlerin zararlı etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik geliştirilen biyolojik bir ürün olduğunu belirten Ergüney, “Aşılar risk altındaki sağlam kişilere uygulanır. Vücut, aşı sayesinde hastalık yapan organizmaları tanıyarak önceden savunma yöntemi geliştirir, böylece hastalık ile karşılaştığında hastalığa yakalanmaz” dedi.

“ÜCRETSİZ YAPILIYOR”

Ülkemizdeki aşı uygulamalarının; alanında uzman bilim insanlarından oluşan Bağışıklama Danışma Kurulu’nun bilimsel desteği ve önerileri doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Ergüney, “Bu uygulama sayesinde geçmişte salgın, ölüm veya sakatlıklara yol açan çiçek, çocuk felci gibi hastalıklar dünyadan tamam yok edildi. Program çerçevesindeki aşılar aile sağlığı merkezleri ve kamu özel ayrımı yapılmaksızın tüm hastanelerde ücretsiz olarak yapılmaktadır” dedi.

“AŞI YOKSA SALGIN RİSKİ ARTAR”

Dünya üzerinde aşı ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalara göre bir toplumun yüzde 95’inden fazlasının aşılandığında hastalığın o toplumda dolaşamayacağının belirtildiğini dile getiren Ergüney, şöyle konuştu, “Yapılan aşılarla, aşılanamamış ya da aşısı tutmamış kişilerin de korunduğu ortaya konuldu. Aşılanmayan nüfus yüzde 5’i geçtiğinde ise o toplumda yıllar içinde hastalığın yayılma ve salgın oluşturma riski artmaktadır.”

Bugün 16:53 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Sabahları bel tutulması ile uyananlara DİKKAT mask
Sabahları bel tutulması ile uyananlara DİKKAT
VM Medical Park kansersiz yaşam için tarama yapacak mask
VM Medical Park kansersiz yaşam için tarama yapacak
Ergüney: İlimizde salgın hastalık yok mask
Ergüney: İlimizde salgın hastalık yok
Alagöz: Obezite bir halk sağlığı sorunudur mask
Alagöz: Obezite bir halk sağlığı sorunudur
Ergüney’den aşı hatırlatması! mask
Ergüney’den aşı hatırlatması!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
AKP'li yönetici ihraç edilebilir mask
AKP'li yönetici ihraç edilebilir
Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı! mask
Esnaf odaları Ramazan pidesi zammını onayladı!

GALERİ

Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
Karacan davası ERTELENDİ! mask
Karacan davası ERTELENDİ!
Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı mask
Kamyonet emniyet şeridinde duran kamyona çarptı: 2 yaralı
Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı mask
Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı
'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası mask
'Manzara için ağaçlar kesildi' iddiası
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL