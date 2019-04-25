Ergüney’den aşı hatırlatması!

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, Dünya Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında yaptığı açıklamada aşı ve aşılamanın önemine dikkat çekti. Aşı ve aşılama konusunda önemli bilgiler aktaran Ergüney, “Sağlık personelinin duyarlılığının artırılması, toplumun aşılama ve aşı ile önlenebilir hastalıklar konusundaki bilgilendirilmesi amacıyla 2005 yılından itibaren nisan ayının son haftasının Dünya Aşı Haftası olarak kutlanıyor” dedi.

“HASTALIĞA YAKALANMAZ”

Aşı, insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğine sahip olan mikroorganizmaların ya da onların salgıladığı toksinlerin zararlı etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik geliştirilen biyolojik bir ürün olduğunu belirten Ergüney, “Aşılar risk altındaki sağlam kişilere uygulanır. Vücut, aşı sayesinde hastalık yapan organizmaları tanıyarak önceden savunma yöntemi geliştirir, böylece hastalık ile karşılaştığında hastalığa yakalanmaz” dedi.

“ÜCRETSİZ YAPILIYOR”

Ülkemizdeki aşı uygulamalarının; alanında uzman bilim insanlarından oluşan Bağışıklama Danışma Kurulu’nun bilimsel desteği ve önerileri doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Ergüney, “Bu uygulama sayesinde geçmişte salgın, ölüm veya sakatlıklara yol açan çiçek, çocuk felci gibi hastalıklar dünyadan tamam yok edildi. Program çerçevesindeki aşılar aile sağlığı merkezleri ve kamu özel ayrımı yapılmaksızın tüm hastanelerde ücretsiz olarak yapılmaktadır” dedi.

“AŞI YOKSA SALGIN RİSKİ ARTAR”

Dünya üzerinde aşı ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalara göre bir toplumun yüzde 95’inden fazlasının aşılandığında hastalığın o toplumda dolaşamayacağının belirtildiğini dile getiren Ergüney, şöyle konuştu, “Yapılan aşılarla, aşılanamamış ya da aşısı tutmamış kişilerin de korunduğu ortaya konuldu. Aşılanmayan nüfus yüzde 5’i geçtiğinde ise o toplumda yıllar içinde hastalığın yayılma ve salgın oluşturma riski artmaktadır.”