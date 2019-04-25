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Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı...

Ankara kulislerine dair paylaşımlarda bulunan Twitter fenomeni Ankara Kuşu son bombasını patlattı.

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Ankara Kuşu’nun son paylaşımında haftalardır konuşulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan öncülüğünde kurulacak olan yeni partinin fiilen kurulduğunu açıkladı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de desteklediği partinin, Kocaeli’de İl Başkanı arayışının sürdüğü belirtildi. İlgili paylaşımda, "Ve beklenen gelişme yaşandı, yeni parti fiilen kuruldu. Haziran ayında resmi olarak kurulması planlanan yeni parti, teşkilatlanma çalışmalarına start verildi. Beyin takımında 100 kişinin olduğu yeni parti, Ahmet Davutoğlu öncülüğünde vitrine çıktı.

KOCAELİ DE ARALARINDA…

81 ilde teşkilatlanacak olan partide, merkez kurul üyelerinin belirlenmesinin ardından il başkanlarının da tespit edilmesi çalışmalarına bugün itibariyle başlanıldı. Hatay, Manisa, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Konya, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun Ve Trabzon'da il başkanlarının belirlendiği, diğer büyükşehir ve kentlerdeki çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ahmet Davutoğlu'nun partisinde ikinci adam eski ekonomi bakanı Ali Babacan olacak. Oluşumu, abdullah gül de destekliyor. Partinin ismi ise haziranda duyurulacak." İfadelerine yer verildi.

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