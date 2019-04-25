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Traktör devrildi!

Körfez ilçesinde kontrolden çıkan traktör devrildi.

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Alınan bilgilere göre, olay Körfez İlimtepe Elmacık mevkiinde meydana geldi. Nilüfer Demir idaresindeki traktör manevra yaparken kontrolden çıkıp araziye yuvarlandı. Olayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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