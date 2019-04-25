Gölcük'te otizm farkındalık etkinliği

Bir özel eğitim merkezinde organize edilen programa, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdülhalik Köse, Yakup Alptekin, okul müdürü Turgay Ataman, okul velileri ve çok sayıda davetli katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Sezer, yaptığı konuşmada, seçim sürecinde açıkladıkları projeler olduğunu belirtti.

Seçim sürecinde özellikle adalet vurgusunu yaptıklarını vurgulayan Sezer, şunları söyledi:

"Adaletin özellikle her kesime eşit davranmakla gerçekleşeceğinin bilincindeyiz. Yalnız bazı kesimlere farklı muamele yapmak, yani pozitif ayrımcılık yapmak gerektiğinin bilincindeyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız ve engelli vatandaşlarımıza pozitif düzenlemede ayrımcılık yapacağımızı söylemiştik. Bu da hayatın gerçekleridir. Hayatın gerçeklerinden biri de bugün burada olmamızın sebeplerinden biridir. Bu farkındalığın bilincinde olarak pozitif anlamda yapılması gereken ne varsa bunu gerçekleştireceğimize bu aşamada ben yerine getirmek için yine taahhüdünü vermek istiyorum. Daha önce belediye başkanı olmadığım dönemde bu tür çalışmaların içinde yer aldım.” dedi. Gölcük Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdülhalik Köse de "Otizm farkındalık programını hazırlayan başta okul müdürümüz ve okul idaresine teşekkür ederim. Bugün geldiğimiz noktada devletimizin imkanlarıyla birçok yerde güzel okullarımız var. Farkındalık yaratma açısından bu tür etkinlikler yapılmalıdır." dedi.