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Araç sahipleri dikkat! Muayene oyununa gelmeyin...

Ülkemizde araç muayene hizmeti için resmi kuruluşun internet sitesinden veya telefon numarasından ücretsiz olarak randevu alabiliyorken, bazı kişilerin kurduğu internet siteleri bu işlemi sizin yerinize yapıyor ve sizden ücret talep ediyor! Bunu bilmeyen kullanıcılar da bu oyuna düşüyorlar.

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Sıfır kilometre bir otomobil satın aldığınızda bu aracın muayene yani trafiğe uygunluğunun kontrol edilmesi satın aldıktan 3 yıl sonra oluyor. Sonrasında ise her iki yılda bir aracınızı muayene istasyonlarına götürüp trafiğe çıkabilir onayı alabiliyorsunuz. SÖZCÜ'den Fatih Tan'ın haberine göre, trafiğe uygunluk kriterleri arasında motor kondisyonundan, frenlerin durumuna, far ve stop lambalarının doğru çalışmasından camların renkli olmasına kadar birden fazla kriter var ancak bizim asıl ilgilendiğimiz konu bu değil!

MUAYENE RANDEVUSU OYUNUNA GELMEYİN!

Günümüzde Tüv Türk araç muayene istasyonlarına internetten veya telefondan “ücretsiz” randevu alarak gidiyorsunuz. Firmanın internet sitesi üzerinden araç plakanızı, ruhsat seri no ve muayene yaptıracağınız şehri seçip zaman uygunluğu olan sayfaya geçebiliyorsunuz. Ancak bazı uyanık kişiler tarafından yapılan bir hizmet(!) son zamanlarda dikkat çeker bir noktaya geldi.

ARAMA MOTORUNDA EN ÜSTTE ÇIKIYOR

Arama motoru sayfasına araç muayene için anahtar kelimeleri yazdığınızda Tüv Türk yani resmi ve ücretsiz olan hizmetin internet sitesi üzerinde başka ve yasal olmayan internet siteleri çıkıyor. Bunlar sizin yerinize muayene istasyonlarından ücretsiz randevu almak için sizden bir ücret talep ediyorlar! Bu yaptığınız ödeme aslında yasal bir ödeme değil yani Tüv Türk sizden araç muayene randevusu için bir ücret talep etmiyor. Siz bu aracı kurumların üzerinden muayene istasyonlarına gittiğinizde ise sadece sizin randevunuz alınmış oluyor, Tüv Türk’e ödemeniz gereken muayene harcını tekrar ödüyorsunuz.

Bugün 17:47 TSİ - Ekonomi

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