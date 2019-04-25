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Jandarmalar çocuklarla fidan dikti

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın teşkilatının 180’inci kuruluş yıldönümü kapsamında İzmit’te çocuklarla birlikte fidan dikip, uçurtma uçurdu.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümünü nedeniyle Kocaeli’de 2500 fidan dikimi yapıyor. Fidan dikiminin ilk aşaması kapsamında bugün engelli çocukların katılımı ile 350 fidan dikimi ile gerçekleştirildi. İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen fidan dikimi törenine Kocaeli İl Jandarma Komutan yardımcısı Jandarma Albay Haluk Saygılı, İzmit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İnanç Marım, Kocaeli Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Şenay Arslan ve özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocuklar katıldı.

PASTA KESİLDİ, FİDANLAR DİKİLDİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Aslan, törende yaptığı konuşmada, “180 kuruluş yıl dönümümüzün anısına bu jandarma hatıra ormanını kuruyoruz. Bu ağaçların gelecek kuşaklarımıza gölge olmasını sağlamak istiyoruz. Bir ülkenin gelişmesinin göstergesi ormanlarının çokluğu ile gösterilir. Çocuklarımızı bir araya getirmemizdeki amacımız hem ağaç dikmenin ne anlama geldiğini öğrensinler, hem de birlikte faaliyet yapmak. Büyüklerimiz ne demişler, ağacı kendin için dikmiyorsun, ağacı çocuklarımız için dikiyoruz. Bugün diktiğimiz ağaçlarımızın meyvesini gelecekte çocuklarımız yiyecekler.” dedi. Konuşmaların ardından çocuklar jandarmalarla birlikte fidan dikti. Ardından pasta kesildi. Son olarak jandarmalar, çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

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