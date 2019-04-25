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Kaza, öğle saatlerinde Dilovası Tavşanlı köyü Beyçayırı mevkiinde bulunan geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Tolga A. yönetimindeki forklift, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrilen iş makinesinin altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Tolga A.'yı forkliftin altından çıkardı. Sağlık ekipleri ise yaralanan Tolga A.'yı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar bulunan Tolga A. tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.