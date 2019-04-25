Olay, öğleden sonra, Körfez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Tüpraş 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan Osman A., 41 P 4639 plakalı servis minibüsünü rampada park edip, indi. Freni boşalan servis minibüsü rampada yaklaşık 100 metre giderek boş dükkana çarptı. Aracı durdurmak için koşan Osman A. başarılı olmadı. Osman A.'nın bağırarak yaptığı uyarıyla çevrede bulunanlar koşarak kaçtı. Olayda, araç ve dükkanın camları hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün 22:21 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 22:22 TSİ
Freni boşalan servis minibüsü dükkana çarptı
Körfez'de, içinde kimse bulunmayan park halindeki servis minibüsü, freninin boşalması sonucu boş dükkana çarptı. Araç ve dükkanın camları hasar gördü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz