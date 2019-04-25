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Freni boşalan servis minibüsü dükkana çarptı

Körfez'de, içinde kimse bulunmayan park halindeki servis minibüsü, freninin boşalması sonucu boş dükkana çarptı. Araç ve dükkanın camları hasar gördü.

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Olay, öğleden sonra, Körfez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Tüpraş 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan Osman A., 41 P 4639 plakalı servis minibüsünü rampada park edip, indi. Freni boşalan servis minibüsü rampada yaklaşık 100 metre giderek boş dükkana çarptı. Aracı durdurmak için koşan Osman A. başarılı olmadı. Osman A.'nın bağırarak yaptığı uyarıyla çevrede bulunanlar koşarak kaçtı. Olayda, araç ve dükkanın camları hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dün 22:21 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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