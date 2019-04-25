Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final-Four’da

Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle üst üste beşinci kez EuroLeague’de Final-Four oynama hakkı elde etmiş oldu.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Matej Boltauzer xx, Olegs Latisevs xx, Elias Koromilas xx
Zalgiris Kaunas: Brandon Davies xxx 25, Aaron White x 7, Leo Westermann x 5, Marius Grigonis x 7, Edgaras Ulanovas x 4, Nate Wolters xx 18, Arturas Milaknis x 6, Thomas Walkup x 6, Deon Thompson x 2, Paulius Jankunas x 2, Rokas Jokubaitis x 2
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Fenerbahçe Beko: Luigi Datome xxx 9, Nicolo Melli xx 9, Jan Vesely xx 12, Ali Muhammed xxx 21, Marko Guduric xxx 11, Kostas Sloukas xxx 15, Melih Mahmutoğlu xx 6, Sinan Güler xx, Ahmet Düverioğlu xx 4, Erick Green xx 12
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. periyot: 16-30 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 41-49 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. periyot: 61-72 (Fenerbahçe Beko lehine)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz