Dün 22:25 TSİ - Spor

Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final-Four’da

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Play-off turu dördüncü maçında Zalgiris Kaunas’u deplasmanda 99-82 mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı ve adını Final-Four’a yazdırdı.