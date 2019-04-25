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Dün 22:28 TSİ- Spor G: Dün 22:29 TSİ

Kupada finalin adı: Galatasaray - Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’u 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla Cimbom, finalde Akhisarspor’un rakibi oldu.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Linnes, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada Feghouli’nin ortasında Diagne’nin kafa vuruşunda top top direğin dibinden auta çıktı.

28. dakikada ceza sahası dışından Kamara’nın şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

39. dakikada ceza yayı üzerinden Feghouli’nin şık vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2

45+7. dakikada VAR uyarısıyla Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Aleksic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada kalecinin kısa düşen pasında orta sahada topla buluşan Feghouli bekletmeden pasını Onyekuru’ya gönderdi. Kaleciyi çalımlayan Onyekuru topu ağlara gönderdi. 3-1

74. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında orta sahada topla buluşan Onyekuru topu ceza sahası içine taşıdıktan sonra şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 1-4

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru pasını altıpas içerisindeki Mitroglou’na bıraktı onun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-5

89. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Mina kafayla dokundu ve top ağlara gitti. 2-5

Stat: Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal xx

E. Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Mina xx, Bülent x, Murat Akça x, Chebake x, Donald xx, Murat Yıldırım x (Ahmed dk. 67 x), Aleksic x, Guilherme x, Adem x (Ömer dk. 67 x), Kamara x (Eren dk. 77 x)

Yedekler: Ertaç, Ömer, Pereira, Seth, Ahmed, Yiğithan, Robin, Rahman, Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Galatasaray: Muslera xxx, Luyindama xxx, Marcao xx (Selçuk dk. 33 xx), Linnes xxx, Mariano xxx, Donk xxx, Ndiaye xxx, Fernando xxx, Feghouli xxx (Emre Akbaba dk. 77 x), Onyekuru xxx, Diagne xx (Mitroglou dk. 81 xx)

Yedekler: Batuhan, İsmail, Ahmet, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Linnes (dk. 5), Feghouli (dk. 39), Onyekuru (dk. 58 ve 74), Mitroglou (dk. 84) (Galatasaray), Aleksic (dk. 45+7 pen.), Mina (dk. 89) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Feghouli, Onyekuru (Galatasaray), Bülent Cevahir, Aleksic, Kamara (E. Yeni Malatyaspor)

Dün 22:28 TSİ İHA Malatya- Spor

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