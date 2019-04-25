Dün 22:28 TSİ - Spor

Kupada finalin adı: Galatasaray - Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’u 5-2 mağlup etti. Bu sonuçla Cimbom, finalde Akhisarspor’un rakibi oldu.