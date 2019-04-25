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Martin Linnes, 100. maçında gol attı

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 100. resmi maçında Yeni Malatyaspor’a gol atma başarısı gösterdi.

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Galatasaray’da Norveçli futbolcu Martin Linnes, sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına Yeni Malatyaspor karşısında çıktı. 2015-2016 sezonunun devre arasında Norveç’in Molde takımından transfer edilen Linnes, dalya demiş oldu. Mücadeleye 11’de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 5. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon 16 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 TFF Süper Kupası olmak üzere 29 resmi maçta görev aldı ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Dün 22:28 TSİ İHA İstanbul- Spor

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