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Amerikalılar dünyanın en stresli insanları arasında yer aldı

Gallup araştırma şirketi tarafından 140'tan fazla ülkede 151 bin kişiyle yapılan ve insanlara günlük pozitif ve negatif deneyimlerinin sorulduğu ankette, Amerikalılar dünyanın en stresli insanları arasında yer aldı.

Amerikalılar dünyanın en stresli insanları arasında yer aldı mask
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Amerikan halkının dünyanın en stresli insanları arasında yer aldığı bildirildi. Gallup araştırma şirketi tarafından 140'tan fazla ülkede 151 bin kişiyle yapılan anket sonuçları geçen yıl dünya nüfusunun üçte birinin stres altında ve endişeli olduğunu ortaya koydu. İnsanlara günlük pozitif ve negatif deneyimlerinin sorulduğu ankette, Amerikalılar dünyanın en stresli insanları arasında yer alırken ülkede son 10 yılda stres, öfke ve endişe gibi duygular en üst seviyelere ulaştı. Kuzey Afrika ülkesi Çad ise geçen yıl listede dünyada en fazla olumsuz deneyimlerin yaşandığı ülkeler arasında en sonda yer aldı. Çad'ı Batı Afrika ülkeleri Nijer ve Sierra Leone takip etti. Latin Amerika ülkesi Paraguay ise dünyanın en pozitif ülkesi çıktı. Latin Amerika ülkelerinin çoğu da listede en pozitif ülkeler oldu. Türkiye ise listede olumlu deneyimlerin en az yaşandığı ülkeler arasında yer aldı.

Dün 22:30 TSİ AA - Dünya

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