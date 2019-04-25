Kocaeli’de akşam saatlerinde hafif büyüklükte bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre merkez üssü Derince Tahtalı Köyü olan bir deprem meydana geldi. Saat 19.02’de meydana gelen depremin büyüklüğü 1.6 olarak ölçüldü. Küçük şiddetteki bu deprem hissedilmedi.
Dün 22:32 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 22:35 TSİ
Kocaeli'de hafif şiddetli deprem!..
Kocaeli’de akşam saatlerinde hafif büyüklükte deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz