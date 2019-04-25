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Kocaeli'de hafif şiddetli deprem!..

Kocaeli’de akşam saatlerinde hafif büyüklükte deprem meydana geldi.

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Kocaeli’de akşam saatlerinde hafif büyüklükte bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre merkez üssü Derince Tahtalı Köyü olan bir deprem meydana geldi. Saat 19.02’de meydana gelen depremin büyüklüğü 1.6 olarak ölçüldü. Küçük şiddetteki bu deprem hissedilmedi.

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