O köy karantinaya alınabilir!..

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Körfez ilçesi Belen Köyünde hayvancılık ile uğraşan Ersin Aka, 2 günde 5 hayvanının telef olmasının ardından virüsten şüphelenen Aka, Tarım İl Müdürlüğüne durumu bildirdi. Daha sonra ihtimalleri gözönünde bulunduran müdürlük köyde veterinerleri görevlendirdi. Belen Köyüne gelen veterinerler hayvanlardan numune örneği aldı. Eğer numunelerde virüse rastlanırsa köyün karantinaya alınabileceği öğrenildi.