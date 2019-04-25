Körfez ilçesi Belen Köyünde hayvancılık ile uğraşan Ersin Aka, 2 günde 5 hayvanının telef olmasının ardından virüsten şüphelenen Aka, Tarım İl Müdürlüğüne durumu bildirdi. Daha sonra ihtimalleri gözönünde bulunduran müdürlük köyde veterinerleri görevlendirdi. Belen Köyüne gelen veterinerler hayvanlardan numune örneği aldı. Eğer numunelerde virüse rastlanırsa köyün karantinaya alınabileceği öğrenildi.
Dün 22:39 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 22:45 TSİ
O köy karantinaya alınabilir!..
Körfez Belen Köyünde 2 günde 5 hayvanın telef olması üzerine Tarım İl Müdürlüğü devreye girdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz