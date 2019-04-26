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Bu köfteyi yiyen müptelası oluyor!

Alikahya’da bulunan Sabitzade Restoran’ın yeni ürünü Pideli Köfte’yi yiyenler bu köftenin müptelası oluyor.

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Sabitzade Restoran yeni bir köfte çeşidi ile damaklara tat vermeye başladı. Öyle ki Pideli Köfte’yi yiyen bu köftenin müptelası oluyor.

Kocaeli’deki ilk Pideli Köfte’yi çıkaran Sabitzade Restoran’ın yetkilileri de Pideli Köfte’ye gösterilen bu yoğun ilgiden oldukça memnun. Her zaman ‘’yenilikçi’’ ve ‘’müşteri memnuniyeti’’ odaklı çalıştıklarını belirten firma sahibi Samet Ubay yeni ürünleri hakkında şunları söyledi:’’Pideli Köftemiz de büyük ilgi gördü. Şu anda bölgemiz dışından bile insanlar bu köfteyi yemeye geliyorlar. Daha da güzel tarafı şu; Bu köfteyi yiyen bir daha mutlaka tekrar geliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor doğrusu. Emeğimizin karşılığını ücreti karşılığında alıyoruz belki ama bizi en mutlu eden müşterilerimizden aldığımız o teşekkür. Bu teşekkürü hak etmek için çalışıyoruz. Hayattaki hiçbir başarı şansa elde edilmiyor. Pideli Köftemizin de bu kadar kısa zamanda ilgi görmesinin altında ciddi bir emek ve kalite farkı bulunuyor. Köftede kullandığımız kaliteli kıymasından baharatlarına, pidesinden sosuna kadar hepsi doğal ve karışımsız malzemelerden yapılıyor. Ayrıca şunu da eklemeliyim, doğal ve kaliteli malzemenin yanı sıra ustamızın hünerini de unutmamamız gerekiyor. Açıkça söyleyebilirim. Doğal, katkısız, soyasız muhteşem bir köfte yemek isteyen herkesi Sabitzade Restoran’a bekliyoruz." dedi.

Sabah 7:00’den akşam saat 22:00’ye kadar hizmet veren Sabitzade Restoran’da Alikahya ve çevresine paket serviste yapılıyor. Siz de bu lezzetlerden tatmak isterseniz telefonu 0262. 365 15 15.

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Bugün 09:09 TSİ - Ekonomi

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