Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:14 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:30 TSİ

İzmit'te zincirleme trafik kazası!

İzmit D-100 karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken uzun araç kuyrukları oluştu.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit D-100 karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Öncü B. idaresindeki 41 EM 324 plakalı otomobil, Yahya Kaptan Mahallesi mevkisinde kendisi ile aynı yönde gitmekte olan Halim Y.  idaresindeki 41 TB 361 plakalı panelvan tipi araçla çarpıştı. Birbirleri ile çarpışan 2 araç daha sonra kontrolden çıkarak kendileri ile aynı istikamette gitmekte olan Murat D. yönetimindeki 41 J 0049 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kaza yapan 2 aracın kendisine çarpması sonucu kontrolden çıkan halk otobüsü orta bariyerleri ve korkulukları aşarak karşı istikamete geçti ve Ankara istikameti üzerinde yola devrildi.

Yaralanan olmadı

Bu esnada Ankara istikametine gitmekte olan Kerim D. idaresindeki 06 DV 2257 plakalı otomobil ile Bircan K. idaresindeki 41 BJ 192 plakalı otomobil ve Ceyhun K. idaresindeki 34 VV 5078 plakalı kamyonet bir anda önlerine devrilen minibüse çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada nedeniyle D-100 karayolunun her iki yönünde de trafik tamamen durması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından D-100 karayolunun her iki yönünde de trafik kontrollü olarak verildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 09:14 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
01

Samet - 06 plakalı gri honda sol şeride girmek isteyen araca biraz yavaşlayıp yol verse kaza olmazdı.

Yanıtla . 0Beğen 26 Nisan 11:26
03

Cengiz - @Samet 01 nolu yoruma cevabı: Yahu nasıl sürücüsünüz siz. Sağdan hızla geliyor sağlamaya çalışıyor aracı, önüne otobüs çıkınca da adamın üstüne kırıyor. Aynaya bakıp araç olduğu için kendi hızını kesmesi gerek. Vay ülkemin şoförlerinin yorumuna bak!

Yanıtla . 1Beğen 26 Nisan 12:59
02

Emre Meşe - @Samet 01 nolu yoruma cevabı: ya trafik kurallarını bilmiyorsun yada çok kurnaz oldugunu sanıyorsun sağ şeritten sol şeritte devam eden aracın önüne direksiyon kırılmaz önünde araç varsa frene basar yavaşlarsın ayrıca sinyal veriyor olmak yol hakkınıda sana vermez trafik kuralları net ve açık bunu önce öğren

Yanıtla . 2Beğen 26 Nisan 12:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Seyir halindeki araçta çay keyfi kaza ile sonuçlandı mask
Seyir halindeki araçta çay keyfi kaza ile sonuçlandı
Karacan davasında ilk ifadeler mask
Karacan davasında ilk ifadeler
Kazadan 17 gün sonra vefat etti mask
Kazadan 17 gün sonra vefat etti
Avukat Geredeli cinayetinde mahkeme, kararını açıkladı mask
Avukat Geredeli cinayetinde mahkeme, kararını açıkladı
İzmit'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı mask
İzmit'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
DEAŞ üyesi 4 kişi adliyeye sevk edildi mask
DEAŞ üyesi 4 kişi adliyeye sevk edildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı... mask
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı...
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor mask
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor

GALERİ

İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok! mask
İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok!
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada! mask
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada!
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi mask
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
Karacan davası ERTELENDİ! mask
Karacan davası ERTELENDİ!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL