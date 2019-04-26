İzmit'te zincirleme trafik kazası!

İzmit D-100 karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Öncü B. idaresindeki 41 EM 324 plakalı otomobil, Yahya Kaptan Mahallesi mevkisinde kendisi ile aynı yönde gitmekte olan Halim Y. idaresindeki 41 TB 361 plakalı panelvan tipi araçla çarpıştı. Birbirleri ile çarpışan 2 araç daha sonra kontrolden çıkarak kendileri ile aynı istikamette gitmekte olan Murat D. yönetimindeki 41 J 0049 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kaza yapan 2 aracın kendisine çarpması sonucu kontrolden çıkan halk otobüsü orta bariyerleri ve korkulukları aşarak karşı istikamete geçti ve Ankara istikameti üzerinde yola devrildi.
Yaralanan olmadı
Bu esnada Ankara istikametine gitmekte olan Kerim D. idaresindeki 06 DV 2257 plakalı otomobil ile Bircan K. idaresindeki 41 BJ 192 plakalı otomobil ve Ceyhun K. idaresindeki 34 VV 5078 plakalı kamyonet bir anda önlerine devrilen minibüse çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada nedeniyle D-100 karayolunun her iki yönünde de trafik tamamen durması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından D-100 karayolunun her iki yönünde de trafik kontrollü olarak verildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Yorumlar
(2 )
Samet - 06 plakalı gri honda sol şeride girmek isteyen araca biraz yavaşlayıp yol verse kaza olmazdı.
Cengiz - Yahu nasıl sürücüsünüz siz. Sağdan hızla geliyor sağlamaya çalışıyor aracı, önüne otobüs çıkınca da adamın üstüne kırıyor. Aynaya bakıp araç olduğu için kendi hızını kesmesi gerek. Vay ülkemin şoförlerinin yorumuna bak!
Emre Meşe - ya trafik kurallarını bilmiyorsun yada çok kurnaz oldugunu sanıyorsun sağ şeritten sol şeritte devam eden aracın önüne direksiyon kırılmaz önünde araç varsa frene basar yavaşlarsın ayrıca sinyal veriyor olmak yol hakkınıda sana vermez trafik kuralları net ve açık bunu önce öğren
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