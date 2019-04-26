Kocaeli P Plaka Servis Şoförleri son günlerde yaşanan çocuk istismarlarına karşı "İdam İstiyoruz" konvoyu düzenleyecek. Çayırova Akse Mahallesi’nde düzenlenecek konvoy hakkında bilgi veren Servis Şoförleri, "Pazartesi günü 'Çocuklar ölmesin tacize hayır idam istiyoruz' konvoyunu başlatıyoruz. Devletimizin duyarsız kalmayacağını biliyoruz. Toplanma yerimiz Çayırova Akse Mahallesi Opet karşısı. Saat 09.00’da toplanıp, konvoyumuza 10.00’da başlayacağız" ifadelerine yer verildi.
Bugün 09:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:05 TSİ
Servis şoförlerinden "İdam" konvoyu
Kocaeli P Plaka Servis Şoförleri son günlerde yaşanan çocuk istismarlarına karşı "İdam İstiyoruz" konvoyu düzenleyecek.
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Yorumlar
(2 )
Funda - Önce hız sınırlarına uysunlar sonra birşey istesinler.
Izmitli - ne alakasi var funda hanim hiz siniriyla,cocuklar istismar edilmesin,insanlar huzur icinde yasasin demek icin bu konvoy...bir yakininizin basina kotu bir olay gelse dusunceniz yinede bumu olur cok merak ediyorum...
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