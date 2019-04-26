DTO’da “insansız ticari gemiler” konuşuldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi, önemli bir konferansa daha ev sahipliği yaptı. Son aylarda ekonomiden denizciliğe ve sanata kadar birçok konuyla alakalı panellerin yapıldığı DTO Kocaeli Şubesi’nin son konuğu, Antartik Andlaşmalar Sekretaryası’nda Türkiye’yi temsil eden ilk bilim insanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim görevlisi Dr.Onur Sabri Durak oldu. Dr.Durak, ‘İnsansız Ticari Gemilerin Hukuki Durumu’ ve ‘Uluslararası Hukukta Kutupların Yeri ve Türkiye'nin Durumu’ konularında konferans verdi.

İNSANSIZ TİCARİ GEMİLERİN ROLÜ

Programı DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Meclis Başkanı Kürşat Bal, meclis üyeleri, DTO üyeleri, KOTSİAD Başkanı Erkan Gül, sualtı fotoğraf sanatçısı Özcan Şarlı, denizcilik lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de ilgiyle takip etti. İlimizde denizcilik bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Dr.Onur Sabri Durak, uluslararası hukukta insansız ticari gemilerin ticari ve sosyal hayattaki rolüne vurgu yaptı. Dr.Durak, gelişen teknolojiyle ve küresel ısınmayla birlikte insansız ticari gemilerin denizciliğe olan avantajları ve dezavantajlarını detaylarıyla katılımcılara aktardı. Ayrıca, Arktik Bölgesi’nin sahip olduğu uluslararası öneme, iklimsel değişim sonucunda yaşanan gelişmeler üzerine önemli ifadeler kullanan Dr. Durak, ülkemizde kutuplar üzerine yapılan çalışmalara da değindi. Durak’a konferans sonrası Başkan Doğusel tarafından günün anısına plaket takdim edildi.