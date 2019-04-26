Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:48 TSİ- Ekonomi G: Bugün 09:50 TSİ

DTO’da “insansız ticari gemiler” konuşuldu

DTO Kocaeli Şubesi, önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim görevlisi Dr.Onur Sabri Durak, ‘İnsansız Ticari Gemilerin Hukuki Durumu’ ve ‘Uluslararası Hukukta Kutupların Yeri ve Türkiye'nin Durumu’ konularını masaya yatırdı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi, önemli bir konferansa daha ev sahipliği yaptı. Son aylarda ekonomiden denizciliğe ve sanata kadar birçok konuyla alakalı panellerin yapıldığı DTO Kocaeli Şubesi’nin son konuğu, Antartik Andlaşmalar Sekretaryası’nda Türkiye’yi temsil eden ilk bilim insanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim görevlisi Dr.Onur Sabri Durak oldu. Dr.Durak, ‘İnsansız Ticari Gemilerin Hukuki Durumu’ ve ‘Uluslararası Hukukta Kutupların Yeri ve Türkiye'nin Durumu’ konularında konferans verdi.

photo-2019-04-26-09-28-42-1556261440.jpg?

İNSANSIZ TİCARİ GEMİLERİN ROLÜ

Programı DTO Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Meclis Başkanı Kürşat Bal, meclis üyeleri, DTO üyeleri, KOTSİAD Başkanı Erkan Gül, sualtı fotoğraf sanatçısı Özcan Şarlı, denizcilik lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de ilgiyle takip etti. İlimizde denizcilik bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Dr.Onur Sabri Durak, uluslararası hukukta insansız ticari gemilerin ticari ve sosyal hayattaki rolüne vurgu yaptı. Dr.Durak, gelişen teknolojiyle ve küresel ısınmayla birlikte insansız ticari gemilerin denizciliğe olan avantajları ve dezavantajlarını detaylarıyla katılımcılara aktardı. Ayrıca, Arktik Bölgesi’nin sahip olduğu uluslararası öneme, iklimsel değişim sonucunda yaşanan gelişmeler üzerine önemli ifadeler kullanan Dr. Durak, ülkemizde kutuplar üzerine yapılan çalışmalara da değindi. Durak’a konferans sonrası Başkan Doğusel tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Bugün 09:48 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Araç sahipleri dikkat! Muayene oyununa gelmeyin... mask
Araç sahipleri dikkat! Muayene oyununa gelmeyin...
Yıldız Entegre’de Turizm günleri mask
Yıldız Entegre’de Turizm günleri
Seçimsiz dönemin şifresi: Yatırım mask
Seçimsiz dönemin şifresi: Yatırım
DTO’da “insansız ticari gemiler” konuşuldu mask
DTO’da “insansız ticari gemiler” konuşuldu
SEDAŞ, 500 bin mavi kapağı daha TOFD’a gönderdi mask
SEDAŞ, 500 bin mavi kapağı daha TOFD’a gönderdi
TikTok nedir ve güvenlik ayarları nasıl kullanılır? mask
TikTok nedir ve güvenlik ayarları nasıl kullanılır?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı... mask
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı...
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor mask
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor

GALERİ

İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok! mask
İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok!
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada! mask
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada!
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi mask
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
Karacan davası ERTELENDİ! mask
Karacan davası ERTELENDİ!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL