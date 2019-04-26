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Boya badanaya döviz ayarı! Maliyet arttı

Ekonomik krizin en büyük hasarı verdiği inşaat sektöründe yeni inşaat projeleri yüzde 40 oranında küçülürken, 2019’da inşaat malzemeleri sektörünün de yüzde 10-40 arasında küçülmesi bekleniyor.

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Sektörün ana tedarikçilerinden olan boya sanayicileri zirve yapan kurların ardından ithal hammaddelerde yüzde 50'lik maliyet artışları yaşadığını açıklarken, krizin yarı yarıya artırdığı maliyet artışlarının yüzde 20'sini tüketici, yüzde 30'unu üretici ödedi.

REÇETENİN YÜZDE 90 İTHAL

SÖZCÜ'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Sektördeki son gelişmeleri ve yatırım projelerini dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısı ile açıklayan Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, Türkiye inşaat boyası pazarının 600 bin ton civarında olduğunu aktardı. 2018'in ilk 6 ayında iyi giden büyüme performanslarının ikinci yarıda küçülme seyrine girdiğini kaydeden Akbaş, “2018'den bu yana yüzde 50-60 maliyet artışı var, kur kaynaklı. Burada ikame ürün ve verimlilik çalışması yapıldı. Yerli hammadde dönüşüm imkanı olanlar yerliye döndü. Bu maliyet artışlarının yüzde 20'sini tüketici yüzde 30'unu ise şirket ödedi. Boyanın reçete maliyetinin yüzde 90'ı ithal hammadden kaynaklıdır” bilgisini verdi.

2018'DE %5'LİK KÜÇÜLME

İnşaat sektöründe özellikle yeni inşaatlar alanında küçülme yaşandığını ve yeni projelerde metrekarelerin yüzde 40 düştüğünü anlatan Altuğ Akbaş, buna bağlı olarak yeni inşaatlara gidecek ürünler olan çimento, inşaat demiri, tuğla gibi ürünlerde de yüzde 40'lık küçülme yaşanacağını belirtti. Boya gibi ürünlerin yenileme pazarında da kullanıldığını ve bu kadar dramatik bir düşüş beklemediklerini anlatan Akbaş, 2019'da tüm inşaat malzemeleri sektöründe ortalama yüzde 10'luk bir düşüş beklendiğini dile getirdi. 2018'de yüzde 5'lik küçülme yaşadıklarını anlatan Akbaş, şirket olarak bu yıl ihracat ile büyüme hedeflediklerini anlattı.

Bugün 09:51 TSİ - Ekonomi

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