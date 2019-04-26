Ağaçlardan 3 bin kitap 3 dakikada toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 11. Kocaeli Kitap Fuarı arifesinde, Yürüyüş Yolu’nda ağaçlar yine bir günlüğüne çiçek değil, kitap açtı. Sabahın erken saatlerinde evlerinden işlerine, okuluna giden Kocaelililer kitaplarla dolu ağaçlardan meyve yerine kitap topladı. Bazı vatandaşlar istedikleri kitabı alabilmek için ağaçlara çıktı.

3 DAKİKADA TOPLANDI

11. Kocaeli Kitap Fuarı’na dikkat çekmek için Yürüyüş Yolundaki ağaçlara kitap asıldı. Geceden asılan 3 bin kitabı sabah evlerinden çıkan vatandaşlar ağaçlara almak için yarıştı. Kitaplar 3 dakika içinde ağaçlardan toplandı.

SOPAYLA KİTAP TOPLADILAR

Her türden kitabın ağaçlarda yer aldığı renkli etkinlikte vatandaşlar istedikleri kitabı alabilmek için farklı farklı yöntemler kullandı. Bazıları ağaçlara tırmanırken, bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri sopayla kitap düşürmeye çalıştı. Sırt çantasını havaya atan, kitap toplamak için arkadaşlarının omuzuna çıkanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

KOCAELİ’DE AĞAÇLAR ÇİÇEK DEĞİL KİTAP AÇIYOR

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın kitapseverlerle sohbet etti. Başkan Büyükakın; “Kitap fuarımız bu yıl 11. kez kapılarını açacak. Her yıl kitap fuarımızın tanıtımı için yürüyüş yolundaki tarihi çınar ağaçlarımız kitap açıyor. Vatandaşlarımız dalından meyve toplar gibi kitap topluyor. Bu yılda etkinliğimiz büyük ilgi gördü. Bu yıl kitap fuarımız 27 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Buradan tüm vatandaşlarımızı kitap fuarına davet ediyorum” dedi.

3 BİN KİTAP AÇTI

İzmit yürüyüş yolunda 3 bin adet kitap ağaçlara asıldı. Kitapseverlerden tarafından dakikalar içinde meyve toplar gibi ağaçlardan toplandı.

KİTAP FUARI 11 YAŞINDA

27 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde 10.30-21.00 saatleri arasında kitap tutkunlarını ağırlayacak olan 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bu yılki ana teması ‘’Roman ve Hikaye’’ olarak belirlendi. Kitapları satış rekorları kıran Ayşe Kulin’in onur konuğu olacağı fuar, 27 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’de düzenlenecek törenle kapılarını açacak. 490 yayınevi ve 80 STK’nın katılımıyla düzenlenecek fuarda 800’ün üzerinde etkinlik planlandı. Rutin kitap fuarı söyleşilerinin dışında bu yıl her gün için ‘’Anlatsam Roman Olur” temalı söyleşi ve panellerle yaklaşan Ramazan ayına özel ‘’Ramazana Selam’’ söyleşileri yapılacak. Bu yılın bir başka sürprizi ise ‘’Arabada Sinema’’ etkinliği.

NECMETTİN KUYUCU İÇİN KÜTÜPHANE

Bu yılki Kocaeli Kitap Fuarı’nda yine kitap kumbarası kurarak kitap toplanacak. Toplanacak kitaplarla kısa bir süre önce eğitim verdiği okulda yapılan menfur saldırıda şehit olan öğretmenimiz Necmeddin Kuyucu adına kendi okulunda bir kütüphane oluşturulacak. Etkinlik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Memur-Sen işbirliği ile yürütülecek. Program kapsamında 29 Nisan Pazartesi saat 17.00’de Başkan Tahir Büyükakın, Memur-Sen Genel Başkanı, şehit öğretmenimizin ailesi ve öğretmenlerimiz Bekir Develi’nin konu ile ilgili konferansına katılacak. Sonrasında hep birlikte kumbaraya kitap atacak.