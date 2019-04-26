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İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor

İzmit'te yaşayan Tuana Bayrak isimli genç kız, ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor.

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İzmit'te yaşayan 17 yaşındaki Tuana Bayrak, Aleyna Tilki'ye olan benzerliğiyle şaşırtıyor. Konservatura hazırlanan ve tiyatroyla ilgilenen Bayrak, Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi. Sosyal medyada da benzerlik nedeniyle büyük ilgi gören Bayrak, çok sayıda olumlu yorum olduğunu ifade etti.

"HERKES ÇOK BENZİYORSUN DİYOR"

Aleyna Tilki'yi sosyal medyadan takip etmediğini vurgulayan Bayrak, "Aleyna Tilki konserine hiç gitmedim. Kendisini sosyal medyadan da takip etmiyorum ancak herkes çok benzediğimi söylüyor. Arkadaşlarım beni bazen espri olsun diye Aleyna diye çağırıyor. Okulda hep bu konuyla ilgili şakalar yapıyorlar" şeklinde konuştu. Bayrak, başından geçen bir anısını ise şöyle anlattı:

"BÜTÜN GÜN BENİ TAKİP ETMİŞ"

"Birgün tanımadığım birisi bütün gün beni takip etmiş. Aleyna Tilki'ye çok benzediğim için. Daha sonra yanıma geldi ve bütün gün neler yaptığımı bana anlattı. Çok şaşırmıştım. Sonra hatıra fotoğrafı çektirdik" dedi. Sosyal medyadan da olumlu yorumlar aldığını ifade eden Bayrak, "Fiziki olarak çok benzediğimi ancak giyim tarzı olarak benzemediğimi söylüyorlar. Ben de bu görüşe doğal olarak katılıyorum" dedi.

Aleyna Tilki

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Yorumlar

(1)
01

Emre Meşe - uzaktan yakından alakası bile yok :)

Yanıtla . 4Beğen 26 Nisan 12:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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