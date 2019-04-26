11. Kitap Fuarı'na ücretsiz ring seferleri

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda, Gebze, İzmit, Umuttepe’den vatandaşlar ile üniversite öğrencilerinin kolaylıkla ulaşımını sağlamak amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Otobüsler KOÜ Umuttepe Kampüsü- Uluslararası Fuar Merkezi, İzmit Milli İrade Meydanı – Uluslararası Fuar Merkezi ve Gebze KBB Garaj- Uluslararası Fuar Merkezi arasında karşılıklı olarak çalışacak.

KOÜ UMUTTEPE - ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ

11. Kocaeli Kitap Fuarı boyunca 27 Nisan - 5 Mayıs tarihlerinde servis araçları KOÜ Umuttepe Kampüsü’nden 10.00-20.00 saatleri arasında saat başı hareket edecek. Büyükşehir’in ring otobüsleri Fuar Merkezi’nden KOÜ Umuttepe Kampüsü’ne gidecek üniversite öğrencilerini 11.00-21.30 saatleri arasında taşıyacak.

İZMİT MİLLİ İRADE MEYDANI – ULUSLARARASI FUAR MERKEZİ

Kitap fuarı boyunca servis araçları İzmit Milli İrade Meydanından 10.00 20.00 - saatleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’ne ve Uluslararası Fuar Merkezi’nden İzmit Milli İrade Meydanı’na 11.00 – 21.30 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri yapılacak.

GEBZE’DEN DE ÜCRETSİZ RİNGİ SEFERİ

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Gebze’den Kitap Fuarı’na gelecek kitapseverleri de unutmadı. Gebze’den saat 11.00’da sefere başlayacak ücretsiz ring seferleri belirlenen saatlerde kitapseverleri kitap fuarına ücretsiz taşıyacak. Fuar Merkezi’nden ise saat 13.00’de başlayacak servisler 21.15’a kadar Gebze’ye ulaşım sağlayacak.

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