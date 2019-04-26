Üniversite öğrencilerinden Başkan Hürriyet’e davet

İzmit Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlik Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında Kocaeli Fuarı içerisindeki Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşecek.

GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri tarafından planlanan ve aralarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türki Kızılay Derneği, 6 Nokta Körler Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun da yer alacağı program da gönüllük konusuna dikkat çekilip, farkındalık yaratılacak "Gönüllüysen Ses Ver" programını düzenleyen Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden Merve Karademir ve Şevval Cıngır, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i etkinliklerine davet ettiler. Gençleri makamında ağırlayan Başkan Hürriyet “ gençlerimizin bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alması bizleri hem gururlandırıyor hem de umutlandırıyor. Gençlerimize güveniyoruz ve onlara her zaman destek olacağız” dedi.