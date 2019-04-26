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KOBİDOS yola çıkıyor

KOBİDOS ve Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği tarafından organize edilen bisiklet turu ile “Glutensiz Yaşam Turu” Pazar günü başlıyor.

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KOBİDOS ve Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği tarafından organize edilen bisiklet turu ile “Glutensiz Yaşam Turu” Pazar günü İzmit Bisiklet Eğitim Parkı’ndan saat 09.00’da start alınacak. 4 gün sürecek olan tur sonunda Ankara’da TBMM, Anıtkabir, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Çölyak Federasyonu ziyaret edilecek.

TEKNİK TOPLANTI YAPILDI

Glutensiz Yaşam Turu hakkında son teknik toplantı Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Teknik toplantıya KOBİDOS Başkanı Ali Osman Kanyılmaz, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar, Bisiklet Antrenörü Mehmet Bozdemir ve turda pedal çevirecek bisikletçiler katıldı.

TEKNİK BİLGİ VERİLDİ

Ankara’ya yapılacak olan 4 günlük tur hakkında teknik bilgi veren Bisiklet Antrenörü Mehmet Bozdemir “Yolculuk sırasında kesinlikle uyulması gereken güvenlik tedbirleri vardır. Bu tedbirler sayesinde sağ sağlim gidip gelmeyi planlıyoruz. Tura çıkacak olan bisikletçilerin hepsi lisanslı sporculardır. Bizler yine de son teknik toplantı ile yolda yapılması gerekenleri anlattık” dedi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

Toplantıda yer alan Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar “Türkiye genelinde bütün Çölyak Derneklerinin örnek alacağı bir projeyi hayata geçiriyoruz. KOBİDOS Başkanı Ali Osman Kanyılmaz başta olmak üzere bütün bisiklet severlere teşekkür ediyorum. Bizlere inanılmaz bir destek sağlayacaktır. Çölyak rahatsızlığının duyulması, gerekenlerinin yapılması bizler için çok önemlidir. “Glutensiz Yaşam Turu” mücadelemize büyük destek sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.

KOBİDOS ANKARA YOLUNDA

4 gün sürecek Glütensiz Yaşam Turu İzmit'ten başlayarak sırasıyla Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Ankara'da son bulacak diyen KOBİDOS Başkanı Ali Osman Kanyılmaz “Ülkemizde ne yazı ki her zaman futbol gözde olmaktadır. 55’nci Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu 185 ülkeden 750 Milyonun üzerinde insan tarafından izlendi. Buda herkese bisiklet sporunun ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Dernek olarak bisiklet sporuna verdiğimiz değerden daha fazla sosyal projelere destek veriyoruz. Bu amaçla Pazar günü “Glutensiz Yaşam Turu” ile Çölyak rahatsızlığına dikkat çekeceğiz. İzmit Bisiklet Eğitim Parkı’nda Pazar günü başlayacağımız tur startına herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün 10:37 TSİ - Spor

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