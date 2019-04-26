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TikTok nedir ve güvenlik ayarları nasıl kullanılır?

Kısa sürede dünyanın ve Türkiye’nin en sevilen kısa video uygulamalardan biri haline gelen TikTok, kullanıcıların güvenliğine önem veriyor. Güvenli ve pozitif bir uygulama deneyimi sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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04/24/2019, İstanbul - Google Play’in “en eğlenceli” kategorisinde 2018 yılının en iyi uygulamalarından biri seçilen kısa video uygulaması TikTok, kullanıcılarının yaratıcılıklarını sergilediği bir platform olarak öne çıkıyor. Kısa video uygulamasının dünyada hızlıca popülerleşmesinin arkasındaki sebeplerden biri, dünyanın dört bir yanından insanların hayatındaki önemli anlarını ve yeteneklerini akıllı telefonlarından paylaşabilmesi olarak görülüyor. Akıllı telefonların Türkiye’de benimsenmesiyle; kullanıcılar bilgiye erişimden alışverişe, paylaşımdan sohbet etmeye kadar pek çok yeniliği keşfediyor ve kullanıyor. Bu sayede insanların içerik üretimi ve tüketimi gibi kendilerini ifade etme biçimleri de değişiyor. Kullanıcıların önemli anlarını paylaşmak için 15 saniyeyi en iyi şekilde kullanmalarını sağlayan kısa video platformu TikTok; eğlenceli, etkileyici ve yaratıcı doğasını sunduğu kadar dünyanın dört birtarafındaki milyonlarca kullanıcısı için güvenli ve pozitif bir deneyim sağlamaya da önem veriyor. Platform, on binlerce video ve hesabı inceleyen bir moderasyon ekibiyle çalışıyor. Periyodik eğitimlerle kendini geliştiren bu ekip, platforma düzenli olarak koruyucu yeni önlemler ekleyerek kullanıcılar için güvenliği üst seviyede tutuyor.

TikTok güvenlik araçları

TikTok hesap açma sırasında 13 yaş sınırını şart koşuyor. Platform, ebeveynlere de ekran önünde harcanan süreyi sınırlama imkanı sunuyor. Belirlenen ayrı bir şifreyle devreye sokulan özellik,40, 60, 90 ve 120 dakika gibi seçeneklerle uygulamanın ekranında harcanılan süreyi kısıtlayabiliyor. Bu süre dolduktan sonra uygulamayi kullanmaya devam edebilmek için, tekrar şifre girilmesi isteniyor. TikTok bir diğer özelliği olan Sınırlı Görüntüleme Modu sayesinde herkese uygun olmayan içeriklerin görünümü sınırlanıyor. Yapay zekayla desteklenen bu özellik, 30 gün geçerli olan bir şifreyle etkinleştiriliyor.

Yorumları filtreleme özelliği sayesinde de istenmeyen yorumları filtrelemek için bir liste oluşturabiliyor. Kullanıcıların oluşturduğu listede adı geçen anahtar kelimeler, yorumlarda anında tespit ediliyor ve kullanıcıya ulaşmadan siliniyor. TikTok, kullanıcılarının çevrimiçi etkinliklerini daha iyi kontrol etmelerini sağlamaya ve gizlilikleri için birçok seçeneğe sahip olmalarına da önem veriyor. Gizlilik ayarları sayesinde kullanıcılar; kendilerini kimin takip edebileceğine, kimden yorum gelebileceğine ve mesaj tepki gibi konularda kiminle etkileşime geçebileceğine karar verebiliyor. Ayrıca paylaştıkları içeriğin indirilmesini önleyebiliyor ve bir engelleme listesi oluşturabiliyor. Türkiye'de büyümeye devam eden TikTok, kullanıcıları için güvenli ve pozitif bir uygulama deneyimi sağlamak için mevcut güvenlik önlemlerini geliştirmeye devam ediyor.

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