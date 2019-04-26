Muğla yolculuğu başlıyor

Kocaelispor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Muğlaspor maçının hazırlıklarını bugün Vinsan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Yeşil Siyahlılar bugün Muğla’ya hareket ediyor. Takımda Kadir Öge ve Fatih Adıgüzel dışında eksik yok. Kafile bugün Pegasus’a ait 09.50 uçağı ile Muğla Milas’a gidecek ve Muğla Otel’de kampa girecek. Yarın 15.30’da başlayacak olan Muğlaspor maçının ardından yine Pegasus’a ait 19.50 uçağı ile İzmit’e dönecek olan Yeşil Siyahlı ekibin kadrosunda Adliyespor maçında cezasını tamamlayan Murat Başak ve Sefa da yer alacak.