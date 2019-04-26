Kocaelispor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Muğlaspor maçının hazırlıklarını bugün Vinsan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Yeşil Siyahlılar bugün Muğla’ya hareket ediyor. Takımda Kadir Öge ve Fatih Adıgüzel dışında eksik yok. Kafile bugün Pegasus’a ait 09.50 uçağı ile Muğla Milas’a gidecek ve Muğla Otel’de kampa girecek. Yarın 15.30’da başlayacak olan Muğlaspor maçının ardından yine Pegasus’a ait 19.50 uçağı ile İzmit’e dönecek olan Yeşil Siyahlı ekibin kadrosunda Adliyespor maçında cezasını tamamlayan Murat Başak ve Sefa da yer alacak.
Bugün 10:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:41 TSİ
Muğla yolculuğu başlıyor
Kocaelispor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Muğlaspor maçının hazırlıklarını bugün Vinsan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz