Şampiyonluk yemeğinde İlimtepe FK’ya TEBRİK YAĞDI!

Bölgesel Amatör Lig’e yükselen ve Körfez’in futboldaki en üst mertebedeki takımı olanİlimtepe Futbol Kulübü şampiyonluk yemeğinde buluştu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de yer aldığı yemekte İlimtepe ekibine tebrik yağdı.

EN SANSASYONEL BAŞARI

Geçen sezon Süper Amatör Play-Off Ligi’nde mücadele eden, bu sezon ise Süper Amatör Lig B Grubu’nu şampiyon tamamlayan, Play-Off Ligi’nde de Karamürselspor ile birlikte Bölgesel Amatör Lig’e yükselerek son yılların en sansasyonel başarısına imza atan İlimtepe Futbol Kulübü, Körfez Yonca Kebap’ta şampiyonluk yemeğinde buluştu.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, eski belediye başkanı İsmail Baran, CHP, İyi Parti, MHP ve Ak Parti Körfez ilçe başkanları, çok sayıda STK başkanı, teknik adamlar, eski futbolcular, İlimtepe ekibinin şampiyonluk yemeğinde buluştu. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen organizasyonda söz alan İlimtepe FK Koordinatörü Metin Özkan “Biz bir hayalin peşindeydik ve bunu gerçekleştirdiğimiz için gurur duyuyoruz” dedi. Ardından kulübe katkı sunan iş insanlarına plaketleri verildi.

SÖĞÜT: MUTLAKA DESTEĞİMİZ OLACAKTIR

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt konuşmasında “Metin bey ve İlimtepe FK bizleri mutlu etmiş bir gururlandırmıştır. Ben de maçlarını izledim. Gerçekten çok iyi top oynadılar, rakibine nefes aldırmadılar. Metin Bey zaten belediyemizin spor anlamında sorumlusu. İlimtepe ekibine desteğimiz mutlaka olacaktır” dedi.

KAPTAN MEHMET: DESTEK VERİLMEDİ

Söğüt, tesislerle ilgili olarak ise kısa zamanda bir araya geleceklerini ve en sağlıklı kararı vereceklerini belirterek “Neticesinde tesisler Körfez halkının hizmetine sunulmuştur” ifadesine yer verdi. Kaptan Mehmet “Takımda 9 bin lirayla en çok parayı ben aldım. İnanın destek verilmeden bu başarı geldi. Buradaki hikaye gerçekten çok büyük” derken, teknik adam Hüseyin Aldırmaz “Aslan parçaları ile başardık” ifadesini kullandı.Son olarak şampiyonluk kupası ile toplu halde fotoğraf verildi. Erdem ÖVÜÇ