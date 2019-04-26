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Müteahhitlere Büyükakın’dan destek sözü

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik’e yabancı yatırımlara Kocaeli’yi tanıtım için destek sözü verdi. Sektörel değerlendirme için müteahhitlerle bir araya gelen Mamik, “Şehir merkezinde arsa stokunun kısıtlı olduğunun farkındayız. Bu sebeple kentsel dönüşüm çok önemli” dedi.

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Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, üyeleriyle Maide restoranda bir araya gelerek sektörel değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Programa üyeler geniş katılım sağladı. Mamik, katılımcılara ülkede yaşanan ekonomik çalkantılarda en çok etkilenen sektörün müteahhitler olduğunu söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yabancı yatırımlara Kocaeli’yi tanıtım için destek sözü verdiğini belirten Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, “Belediyelerin bütçelerindeki yetersizlik sebebiyle yeni yapılan bölgelerin altyapısının yapılmasında gecikmeler öngörmekteyiz.Şehir merkezinde arsa stokunun kısıtlı olduğunun farkındayız. Bu sebeple kentsel dönüşüm çok önemli” dedi.

“DAYANILMAZ SIKINTILARIN FARKINDAYIZ”

Sektörün içinde bulunduğu durumu ve sektörün geleceğini istişare etmek adına üyelerle bir araya geldiğini ifade eden Mamik, “Artan faizler ve dolardaki yükseliş beklentisi piyasadaki alım satımı neredeyse durdurmuş durumda. Çoğunuzun çektiği dayanılmaz sıkıntıların farkındayız. Durma noktasına gelen işlerimizin canlanması stoklarımızın eritilmesi konusunda elimizden gelen gayreti göstermekteyiz” diye konuştu.

“EKSİK DE OLSA YASAMIZ VAR”

Son 5 yılda sektöre kontrolsüz girişlerin artması, işin riskinden ve muhasebesinden habersiz insanların arazi sahiplerine verdikleri yüksek teklifler ve imalat miktarının talebin üzerine çıkması ekonomik durgunlukla birleşince müteahhitleri daha çok sıkıntıya soktuğuna dikkat çeken Mamik, “Yönetim kurulu üyesi olduğum Ankara’da bulunan İnşaat Mühendisleri Konfederasyonu’nun çabasıyla geç de olsa eksiklikleri de olsa artık müteahhitlik yasamız var. Artık eskisi gibi her önüne gelen bizim işimizi yapamayacak. Kısa zamanda stoklarımızı eritebilmek ve stoklarımızı yabancı taşıyabilmek için Kocaeli Müteahhitler A.Ş’yi kurduk” dedi.

“BÜROKRATLARLA İLETİŞİM HALİNDEYİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan destek sözü aldığını belirten Mamik şu ifadeleri kullandı: “Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ziyaret ettik. Kendisinden yabancı yatırımlara Kocaeli’yi tanıtım için destek sözü aldık. Belediyelerin bütçelerindeki yetersizlik sebebiyle yeni yapılan bölgelerin altyapısının yapılmasında gecikmeler öngörmekteyiz. Şehir merkezinde arsa stokunun da kısıtlı olduğunun farkındayız. Bu sebeple kentsel dönüşüm çok önemli. Belediyelerin ve diğer devlet kuruluşlarının bizi rant kaynağı görmesinin önüne geçmek için başkanlarla ve bürokratlarla iletişim halindeyiz.”  Ekin EKEN

Bugün 10:58 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(3)
03

Sen De Haklısın - oh be yık milletin binasını müteahhitlere iç çıksın

Yanıtla . 0Beğen 26 Nisan 14:47
02

Demir1977 - Valla gidenlerde oyle dedi ve gitti baskanim ben ceditteyim sahsen sizden talebimde olmadi istegimde mutahitler para kazansin diye babadan kalma evimide verecek degilim dediginiz gibi bu is gonulluluk esasina dayali

Yanıtla . 0Beğen 26 Nisan 14:41
01

Nuri doğan - Yani belediye başkanımız kısaca diyor ki müteahhit para kazansın diye kentsel dönüşüm yaparak onlara arsa tahsis ediyoruz.Ver mehteri........

Yanıtla . 1Beğen 26 Nisan 13:58
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