Ali Korkmaz, BİLNET’te ilk yılı değerlendirdi

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde bir yıl tamamlanmak üzere. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz 2018-2019 eğitim öğretim yılını değerlendirdi; “BİLNE T Kocaeli, ilkelerinden taviz vermeden ilerliyor.” dedi.

“16 YILLIK GÜVENİN YANSIMASI”

Basın toplantısında Korkmaz’a ilk olarak bir yıllık eğitim sürecinde BİLNET’in nasıl bu kadar popüler olduğu soruldu. Korkmaz bu soruyu yanıtlarken, öğretmen kökenli biri olduğunu hatırlattı, “16 yıllık eğitim kurumlarımızla oluşturduğumuz bir güven vardı. Yaptığımız işler, kaliteli, öğrenci odaklı eğitim-öğretim çalışmaları ve beraberinde gelen başarılar halkımızın bize karşı teveccühünü sağladı. BİLNET’i kurarken bundan faydalandık. İzmit’in markası haline gelen Bilgi Köprüsü’nün avantajıyla, velilerimize yapmak istediklerimizi, hedeflerimizi anlatmak daha kolay oldu” şeklinde konuştu.

"GÜVEN ÇEMBERİNİ BÜYÜTTÜK"

Korkmaz basın toplantısına “Dürüst olduk, sözümüzü tuttuk” vurgusu yaparak devam etti: “Her zaman olduğu gibi bu işe başlarken de hep dürüst olduk. Yapacağız dediğimiz her şeyi yaptık. Hem de geciktirmeden, tam zamanında. Çünkü biliyorduk ki, çocuklarımıza eğitim verirken önce bizler onlara iyi birer örnek olmalıydık. Kandırmadan, aldatmadan, haksızlık yapmadan, karalamadan. Sözümüzü tuttuk ve etrafımızdaki güven çemberini daha da büyüttük. Amacımız eğitim-öğretimde ilimizin başarı çıtasını daha da yukarı çekmektir.” dedi.

"YARIŞMALARDA BOY GÖSTERİYORUZ"

Korkmaz, basın mensuplarından gelen sorulara yanıtlarını ana başlıklar halinde sürdürdü. Akademik eğitimin yanı sıra, spor, sanat ve bilimsel etkinliklerdeki başarılarını sıraladı: “Daha ilk yılımız bitmeden akademik olarak ulusal çapta deneme sınavlarındaki başarılarımız bizim için gurur kaynağı oldu. Yanı sıra, spor, sanat ve bilimde öğrencilerimizin ülke çapındaki yarışmalarda, festivallerde, fuarlarda boy göstermesi de son derece önemli. Uluslararası ELT Konferansına, ulusal satranç turnuvasına ev sahipliği yaptık. Binlerce öğrencinin katıldığı bursluluk sınavları gerçekleştirdik. Futsal ve basketbol okul takımları kurduk. Satranç, yüzme ve sürat pateni gibi bireysel sporlarda dereceler elde ettik."

“HER ŞEY HAYAL ETMEKLE BAŞLAR"

“İlber Ortaylı başta olmak üzere, Nebil Özgentürk, Yekta Kopan, Sedat Örsel, Yalvaç Ural, Aydın Sigalı, Sabahat Akkiraz ve Erdal Erzincan ile Şaban Kızıldağ gibi isimleri bu kısa süre içinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya getirdik. Öğrencilerimizin bugüne kadar ekranlardan tanıdığı bu önemli isimlere ulaşabilir olması eminiz onların kariyer planlamalarına da katkı sağlayacak, hayal güçlerini genişletecektir. Çünkü biliyoruz ki, her şey hayal etmekle başlar. Ben öğretmenliğe ilk adımımı attığımda bugünleri düşlemiştim. Şimdi daha iyisini yapmak için daha çok enerji ve motivasyonla yolumuza devam edeceğiz." Korkmaz, basınla buluşmasını "Bu yolculukta bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Sizlere teşekkür ediyorum" diyerek tamamladı.

BİLNET HAKKINDA

Bin 400 öğrenci kapasiteli olup ilimizin ilk özel fen lisesini de bünyesinde barındıran, akademik eğitimin yanında sanat ve spor dallarında da öğrencilere imkanlar tanıyan 58 derslikli BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde laboratuvarlar, kütüphane, görsel sanatlar ve müzik olmak üzere 30 farklı aktivite, 400 kişilik konferans salonu, yüzme havuzu ile 4 farklı spor salonu bulunmakta. Ana kucağından yüksek öğretim basamağına kadar geçen süreçte çağın eğitim stratejileri, teknoloji ve yöntemlerini kullanarak geleceğe yön verebilen evrensel düşünebilen ilgi yetenek ve hedeflerine uygun Atatürk ilke inkılaplarına bağlı mutlu ve üretken bireyler olarak yetiştirme vizyonuna sahiptir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

BİLNET Kocaeli öğrencileri ulusal ve uluslararası yapılan yarışma ve etkinliklerde yer alarak başarılara imza atıyor.

İşte, akademik alanda, sanatta, teknolojide ve sporda kazanımlar:

Akademik alanda; Uluslararası düzeyde uygulanan URFODU ve KANGURU sınavlarının yanında MATBEG, GEKMO, FENBEG gibi ulusal sınavlarda öğrenciler önemli başarılara imza atmıştır.

Sanatta; İstanbul Özel Pera Güzel Sanatlar Akademisi tarafından organize edilen 3.Pera İstanbul Uluslararası Çok Sesli Korolar Festivaline, BİLNET okulları 25 kişilik ortaokul korosuyla katılmıştır. Elemeleri geçerek koroda sahne almaya hak kazanmıştır. Yurt içi ve yurt dışında olmak üzere yer alan otuz dört korodan biri olarak seslendirdikleri şarkılar ve okullarını temsil etmeleri büyük beğeni ile karşılanmıştır. Koro, mayıs ayında İstanbul’da düzenlenecek SANSEV festivaline de katılacaktır.

Teknolojide, BİLNET Kocaeli, bilişim, kodlama ve robotik alanlarında da öğrencilerinin ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer almalarını sağlamıştır. FIRST LEGO LİG ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Robot Yarışmasına katılarak öğrencilerinin farkındalıklarının artmasını sağlamıştır.

Sporda; Satranç, masa tenisi, Futsal, Yüzme, Buz Pateni Federasyonu’nun düzenlediği Sürat pateni yarışlarında il ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır. BİLNET öğrencileri okullarını gururlandırmıştır.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında faaliyetine başlayan BİLNET Okulları Kocaeli Kampüsü Eğitim Kurumları, ilimizde ciddi bir öğrenci ve veli beklentisi ile karşılanmış, ilk yılında 500’ü geçen öğrenci sayısı ve 85 öğretmeni ile birlikte Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul, Fen ve Anadolu Lisesi ile başarılara imza atmıştır.



Kocaeli’nin yerel dinamikleri ile Türkiye’nin ulusal markası olan BİLFEN Şirketler Grubu’nun bir üyesi olan BİLNET Okullarının tecrübelerini birleştiren BİLNET Kocaeli, bu kentin çocuklarına hak ettikleri en iyi eğitim sistemini sunmayı amaç edinmiştir.



Güçlü eğitimci kadrosu ile öğrencilerinin akademik, sosyal, kültürel gelişimlerini başarıyla üstelenmiştir. Öğrenci ve velilerden gelen olumlu geri bildirimler 2019-2020 öğretim yılına yönelik yeni kayıtların da yoğunluğunu sağlamaktadır.



Amaç, doğru sistemde uygun öğrenci ile uygun öğretmeni bir araya getirmektir. Okula öğrenci ve öğretmen kabul süreci de bu amacı gütmektedir. Okula kayıt yaptırmak isteyen her öğrenciye, okula kabul sınavının uygulanmasının yanında, okulda görev alacak her öğretmen adayına da alan sınavı, mülakat ve kişilik test çalışmaları yapılır. Uygun öğretmen adayları okul sürecine bu şekilde dahil edilir.

Yabancı dile verilen önem okul öncesi çağdan kendini göstermeye başlar. BİLNET okullarında içerik odaklı eğitim modeli benimsenir. Öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini kullanıp, bir bütün olarak yabancı dile hakim olmaları hedeflenir. Uluslararası ölçütlerde kabul gören sınavlarla da öğrencilerin yeterlilikleri değerlendirilmektedir.

BİLNET Kocaeli okullarında, öğrencilerin mevcut yeteneklerini keşfetmelerini sağlayıcı etkinliklere yer verilir. Öğrenci böylece kendi yeteneğini keşfetme fırsatı bulurken var olan potansiyelini de geliştirir.