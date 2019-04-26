Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün üyeleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda Başiskele ilçesinde örgütle bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu E.E.S., F.E.D., A.E.H. ve İ.M. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahısların DEAŞ saflarında çatışmalara girdiği F.E.D. isimli şahısın bu çatışmalarda yaralandığı, tedavi görüp ameliyat olduğu ve yeniden çatışmalara katıldığı öğrenildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 11:37 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 11:38 TSİ
DEAŞ üyesi 4 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Başiskele’de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz