DEAŞ üyesi 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün üyeleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda Başiskele ilçesinde örgütle bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu E.E.S., F.E.D., A.E.H. ve İ.M. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahısların DEAŞ saflarında çatışmalara girdiği F.E.D. isimli şahısın bu çatışmalarda yaralandığı, tedavi görüp ameliyat olduğu ve yeniden çatışmalara katıldığı öğrenildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN