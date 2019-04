"Ucuz ete" ZAM geldi!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 senesinde 3 büyük zincir market aracılığı ile başlatılan ucuz et kampanyasında et fiyatlarına %35 oranında zam yapıldı. Ucuz et satışında 1 kilogram kıyma 28 liraya, 1 kilogram dana kuşbaşı ise 31 liraya satılıyordu. Ancak yükselen enflasyonun da etkisiyle et fiyatlarına zam yapıldı. Ucuz et satışında kıymanın kilogram fiyatı 39 liraya, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 42 liraya çıktı.