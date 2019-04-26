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İHH, Ramazan’da 120 ülkede!

İHH İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayında 120 ülkede 3 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştıracağını açıkladı.

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İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yeşildal bugün il binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Ramazan ayında 120 ülke ve bölgede 3 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracağız” dedi. Basın toplantısına İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği Genel Sekreteri Ahmet Açıkgöz ve yönetim kurulu üyeleri Hulusi Güngör, Mertcan Ören ile dernek üyeleri katıldı.

“RAMAZAN BİRLİKTE GÜZEL”

Çeyrek asırdan uzun süredir her Ramazan ayında, “Ramazan birlikte güzel” sloganıyla hayırseverlerin yardımlarını milyonlarca insana ulaştıran İHH İnsani Yardım Derneği bu sene Razaman ayında 120 ülkede 3 milyon ihtiyaç sahibine erzak paketi ve yardım ulaştıracak. İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yeşildal yaptığı basın açklamasında, ““Ramazan Birlikte Güzel” sloganı ile beş kıtaya uzun ve zorlu yolculuklar yapacak olan İHH ekipleri, 27 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini uzak bölgelere taşıyacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere eğitim yardımları yapılacak, bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak” dedi.

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KRİZ BÖLGELERİ ÖNCELİKLİ

Başkan Yeşildal açıklamasının devamında bağışlar hakkında bilgş vererek, “İHH, bu Ramazan ayında, dünyada 120 ülke ve bölgede, Türkiye’de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. 150 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve fidye bağışlarından faydalanacak. İHH’ya emanet edilen zekatlar da yine yıl boyunca olduğu gibi Ramazan ayında da muhtaçlara ulaştırılacak. 2019 yılında belirlenen fitre bedeli ise 23 TL. Bağışçılar, yurt içinde ve yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 15 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. İftar sofralarına yüzbinlerce kişi oturacak. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda iftar sofraları kurulacak” diye konuştu. Ekin EKEN

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KOCAELİ'DE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Öte yandan İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği Ramazan ayı boyunca Kocaeli’de de çeşitli yardımlarda bulunacak. Derneğin Kocaeli’de gerçekleştireceği yardımlar şu şekilde olacak;

Bir aileye kumanya (kumanya bedeli 120 TL)

Her akşam bir yetim/muhtaç evinde iftar

15 Ramazan Dünya Yetimler günü İftarı

400 yetim yavrumuzu giydirme (Bayramlık bedeli 150 TL)

İlçe temsilciliklerimiz de açılacak olan Ramazan standları

Arnavutluk’ta 600 yetime bayramlık

Ahıska'da kumanya ve iftar programları(iftar bedeli 15TL)

İHH KOCAELİ DERNEĞİ HESAP NUMARALARI

Bağışçıların nakdi yardımlarla (fitre, fidye, zekat ve sadaka) destek olabilmeleri için gerekli hesap numaraları:

Hesap adı: İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği

Kuveyttürk IBAN TR 89 0020 5000 0952 7452 4000 01

Ziraat IBAN TR 84 0001 0007 2959 8629 5650 01

İHH Kocaeli İnsani Yardım Derneği İletişim bilgileri; 0262 333 2 334 - 0552 333 2 334

Adres: M. Ali Paşa Mah. Köse Sok. No:36 İzmit / KOCAELİ

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