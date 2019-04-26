Çoğunluğunu eski Gebzesporlu futbolcularını oluşturduğu Gebze Masterler Takımı, Antalya’da düzenlenen turnuvada rakip tanımadı. Seona Otel’deki organizasyonda birbirinden güçlü rakiplerini saf dışı bırakan Gebzeli eski tüfekler, şampiyon olmanın gururuyla Gebze’ye döndü.
Bugün 12:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:08 TSİ
Kupa, Master’ların ustası Gebzeliler’in!..
Çoğunluğunu eski Gebzesporlu futbolcularını oluşturduğu Gebze Masterler Takımı, Antalya’da düzenlenen turnuvada rakip tanımadı.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz