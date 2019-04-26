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Bu ligde kalmak boynumuzun borcu

Gebzespor’un cefakar yöneticisi, eski futbolcularımızdan Köksal Aydın, takımın ligde kalacağını söyledi.

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Gebzespor’un cefakar yöneticisi, eski futbolcularımızdan Köksal Aydın, takımın ligde kalacağını söyledi. 5 yıl sonra çıktıkları 3.Lig’de bir daha amatör kümeye dönmek istemediklerini ifade eden mor-beyazlı ekibin yöneticisi, “Puan durumu ortada. Bıçak sırtındayız. Aynı şey Silivri, Büyükçekmece Tepecik ve Kozan içinde geçerli. Son iki haftada rakiplerin ne yaptığı önemli değil. Tabiri caizse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Teknik kadromuza ve aslan yürekli futbolcu kardeşlerimize güvencimiz tam. Gebzespor’u ligde tutmak boynumuzun borcu. Bu haftaki (yarın) evimizde oynayacağımız  Ergene Velimeşe maçını kazanarak, ligde var olduğumuzu göstereceğiz” dedi.

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