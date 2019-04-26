Gebzespor’un cefakar yöneticisi, eski futbolcularımızdan Köksal Aydın, takımın ligde kalacağını söyledi. 5 yıl sonra çıktıkları 3.Lig’de bir daha amatör kümeye dönmek istemediklerini ifade eden mor-beyazlı ekibin yöneticisi, “Puan durumu ortada. Bıçak sırtındayız. Aynı şey Silivri, Büyükçekmece Tepecik ve Kozan içinde geçerli. Son iki haftada rakiplerin ne yaptığı önemli değil. Tabiri caizse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Teknik kadromuza ve aslan yürekli futbolcu kardeşlerimize güvencimiz tam. Gebzespor’u ligde tutmak boynumuzun borcu. Bu haftaki (yarın) evimizde oynayacağımız Ergene Velimeşe maçını kazanarak, ligde var olduğumuzu göstereceğiz” dedi.
Bugün 12:09 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:11 TSİ
Bu ligde kalmak boynumuzun borcu
Gebzespor’un cefakar yöneticisi, eski futbolcularımızdan Köksal Aydın, takımın ligde kalacağını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz