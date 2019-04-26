Köpekten kaçarken yaralandı

Sürü halinde gezen sokak köpekleri, Körfez Güney Mahallesi Ceviz Sokakta bir çocuğun yaralanmasına sebep oldu. Bazı vatandaşların sürü halinden gezen sokak köpeklerinden ürkmesinden dolayı bu durum belediyeye bildirildi. Kolundan ve avuç içinden yaralanan çocuk, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Paylaşılan bu fotoğraflara çok sayıda yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları…

***