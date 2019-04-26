40 yıllık dev şirket İFLAS ETTİ!

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kartepe Uzuntarla Kazakburun Mahallesi Çifte Çınarlar mevkiinde bulunan Serfleks Yer Karoları Sanayi Ticaret ve Turizm Anonim Şirketi’nin iflasını açıkladı. İflasın 13.03.2019 tarihinde ve saat 12.30'da açılmasına karar verildiği belirtildi. 40 yıl önce kurulan şirket, parke imalat ve ticaret işi ile uğraşıyordu ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyordu. Haberin devamı için buraya tıklayabilirsiniz.