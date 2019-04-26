Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:27 TSİ- Gündem G: Bugün 13:28 TSİ

CHP’liler çocuk istismarına isyan etti

CHP İl Kadın kolları örgütü İstanbul’da 5 yaşında ki çocuğa yönelik yaşanan cinsel istismar olayını kınadı. İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, son 10 yılda ülke genelinde yaşanan rakamları açıkladı. Kaya, “153 bin 319 çocuk cinsel istismara maruz kalmıştı” dedi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşında ki çocuğa yapılan cinsel istismar ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı. CHP kadın kolları cinsel istismara tepki göstermek amacıyla dün eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Kocaeli İl Kadın Kolları örgütü de Sabri Yalım Parkı’nda tepkilerini gösterdi. Açıklamaya İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, Eğitim İş Sendika Başkanı Emine Çalık ve çok sayıda partili katıldı.

HER 4 ÇOCUKTAN BİRİ MAĞDUR

Basın açıklamasını grup adına İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya yaptı. Kaya’nın yaptığı açıklamada, “ Küçükçekmece'de yaşayan o acıyla, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayı ile irkiliyoruz. Artık hep bir ağızdan yeter diyoruz. Kadınlar olarak, anne olarak korkuyor ve endişeleniyoruz evlatlarımız için. Kadının adının olmadığı bir ülkede, bu travmadan nasıl kurtulunur bilen var mı? Bugün burada biz bu konuşmayı yaparken üzülerek söylüyoruz ki çocuk istismarı dahilinde yeni bir saldırı daha meydana gelme ihtimali hiç uzak değil. Ülkemizde her 4 çocuktan biri istismar mağduru.  Tablo çok acı.  İşte tam bu yüzden acılarımıza yalnızca uzaktan seyrederek ortak olamazsınız.  Kafamızı kuma gömmeyeceğiz, yaşananlara kulak tıkamayacağız” ifadeleri yer aldı.

AKP’NİN AYRIŞTIRICI POLİTİKASININ NETİCESİDİR”

AKP hükümetinin “Bir kereden bir şey olmaz” anlayışını suçlayan Kaya, “Aile, çalışma ve sosyal hizmetler Bakanlığının, her  yaşanan  çocuğa şiddet, istismar ve kadına şiddet olayının ardından yürütülen davalara müdahil olma girişimi acizliktir, utançtır diye haykıracağız. Bizler çok iyi biliyoruz ki; Ülkemizin yaşadığı  kaos ve şiddet sarmalı "Bir kereden bir şey olmaz" anlayışının savunucusu bu konudaki araştırma önergelerini ret eden AKP iktidarının yanlış ve gerginlik yaratan, toplumumuzu ayrıştırıcı yaklaşımı ve basiretsiz idaresinin bir neticesidir.  Önlemek, korumak, yaşatmak ve kurtarmak kelimeleri, bu topraklarda yalnızca iktidar ve ikbali mevzubahis ise gündem oluyor. Bu milletin, huzur ve güven içinde yaşaması yalnızca iktidarın şahsına ve himayesindekilere münhasır bir ayrıcalıkmış hissi yaşatılıyor” diye konuştu.

attachment-308253-0-f6c6ad543b7ebd93856f49a3bc852eaa-1556274336-1556274392.jpg?

İKTİDAR RIZA YAŞINI DÜŞÜRDÜ”

“AKP iktidarı 17 yıllık zaman diliminde bırakın bu suçlara karşı caydırıcı cezalar getirmeyi istismarcı ve tecavüzcüleri yüreklendiren bir iklim oluşturmaktadır” diyen Kaya, “Rakamlar da bizi bu konuda desteklemektedir. Siyasi iktidar son 10 yılda cinsel ilişkide rıza yaşını düşürmüştür. Çocuk gelinler konusuna kulak tıkamıştır. 4+4+4  sözde yeni eğitim sistemiyle genç kızlarımızı koruyan 8 yıllık kesintisiz eğitim çemberini kırmıştır. Çocuk yaştakilere imam nikahı ve müftü nikahı yolunu açmıştır. ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyen zihniyetler algılar mı bilinmez ancak son 10 yılda ülkemizde 153 bin 319 çocuk cinsel istismara maruz kalmış. Üstelik bu rakam yalnızca yargıya intikal eden vaka sayısı” açıklamasında bulundu. Ekin EKEN

Bugün 13:27 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Kafkas Kartalı - İdam gelsin.İdam isteği ile ilgili miting yapılsın.

Yanıtla . 0Beğen 26 Nisan 14:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Kocaeli'de hafif şiddetli deprem!.. mask
Kocaeli'de hafif şiddetli deprem!..
11. Kitap Fuarı'na ücretsiz ring seferleri mask
11. Kitap Fuarı'na ücretsiz ring seferleri
Freni boşalan servis minibüsü dükkana çarptı mask
Freni boşalan servis minibüsü dükkana çarptı
Üniversite öğrencilerinden Başkan Hürriyet’e davet mask
Üniversite öğrencilerinden Başkan Hürriyet’e davet
Jandarmalar çocuklarla fidan dikti mask
Jandarmalar çocuklarla fidan dikti
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor mask
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı... mask
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı...
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor mask
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor

GALERİ

İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok! mask
İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok!
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada! mask
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada!
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi mask
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
Karacan davası ERTELENDİ! mask
Karacan davası ERTELENDİ!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL