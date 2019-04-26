CHP’liler çocuk istismarına isyan etti

İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşında ki çocuğa yapılan cinsel istismar ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı. CHP kadın kolları cinsel istismara tepki göstermek amacıyla dün eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Kocaeli İl Kadın Kolları örgütü de Sabri Yalım Parkı’nda tepkilerini gösterdi. Açıklamaya İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, Eğitim İş Sendika Başkanı Emine Çalık ve çok sayıda partili katıldı.

HER 4 ÇOCUKTAN BİRİ MAĞDUR

Basın açıklamasını grup adına İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya yaptı. Kaya’nın yaptığı açıklamada, “ Küçükçekmece'de yaşayan o acıyla, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar olayı ile irkiliyoruz. Artık hep bir ağızdan yeter diyoruz. Kadınlar olarak, anne olarak korkuyor ve endişeleniyoruz evlatlarımız için. Kadının adının olmadığı bir ülkede, bu travmadan nasıl kurtulunur bilen var mı? Bugün burada biz bu konuşmayı yaparken üzülerek söylüyoruz ki çocuk istismarı dahilinde yeni bir saldırı daha meydana gelme ihtimali hiç uzak değil. Ülkemizde her 4 çocuktan biri istismar mağduru. Tablo çok acı. İşte tam bu yüzden acılarımıza yalnızca uzaktan seyrederek ortak olamazsınız. Kafamızı kuma gömmeyeceğiz, yaşananlara kulak tıkamayacağız” ifadeleri yer aldı.

“AKP’NİN AYRIŞTIRICI POLİTİKASININ NETİCESİDİR”

AKP hükümetinin “Bir kereden bir şey olmaz” anlayışını suçlayan Kaya, “Aile, çalışma ve sosyal hizmetler Bakanlığının, her yaşanan çocuğa şiddet, istismar ve kadına şiddet olayının ardından yürütülen davalara müdahil olma girişimi acizliktir, utançtır diye haykıracağız. Bizler çok iyi biliyoruz ki; Ülkemizin yaşadığı kaos ve şiddet sarmalı "Bir kereden bir şey olmaz" anlayışının savunucusu bu konudaki araştırma önergelerini ret eden AKP iktidarının yanlış ve gerginlik yaratan, toplumumuzu ayrıştırıcı yaklaşımı ve basiretsiz idaresinin bir neticesidir. Önlemek, korumak, yaşatmak ve kurtarmak kelimeleri, bu topraklarda yalnızca iktidar ve ikbali mevzubahis ise gündem oluyor. Bu milletin, huzur ve güven içinde yaşaması yalnızca iktidarın şahsına ve himayesindekilere münhasır bir ayrıcalıkmış hissi yaşatılıyor” diye konuştu.

“İKTİDAR RIZA YAŞINI DÜŞÜRDÜ”

“AKP iktidarı 17 yıllık zaman diliminde bırakın bu suçlara karşı caydırıcı cezalar getirmeyi istismarcı ve tecavüzcüleri yüreklendiren bir iklim oluşturmaktadır” diyen Kaya, “Rakamlar da bizi bu konuda desteklemektedir. Siyasi iktidar son 10 yılda cinsel ilişkide rıza yaşını düşürmüştür. Çocuk gelinler konusuna kulak tıkamıştır. 4+4+4 sözde yeni eğitim sistemiyle genç kızlarımızı koruyan 8 yıllık kesintisiz eğitim çemberini kırmıştır. Çocuk yaştakilere imam nikahı ve müftü nikahı yolunu açmıştır. ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyen zihniyetler algılar mı bilinmez ancak son 10 yılda ülkemizde 153 bin 319 çocuk cinsel istismara maruz kalmış. Üstelik bu rakam yalnızca yargıya intikal eden vaka sayısı” açıklamasında bulundu. Ekin EKEN