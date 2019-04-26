Kadınlarımız, 1.Lig rotasına kilitlendi…

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği 7 Eylül Gençlikspor karşısında, her iki yarıda üstün futbol oynayan ekip, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında bocalayan temsilci, yine ciddi ataklar geliştirirken, aradığı üçüncü golü Kübra Yavuz ile buldu ve rahatladı. Kadınlar baskıyı artırırken, maç 3-1 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü üstünlüğüyle sona erdi. Maç sonrası aldığı galibiyeti kutlayan Kocaeli Bayan futbolcuları, Pazar günkü maçta da Fomgetspor'u yeneceklerini söyledi.

FOMGETSPORLA DEPLASMANDA OYNAYACAK

Son üç haftaya girilirken liderliği ele alan kadınlar, Pazar günü saat 12.00’de oynayacağı Ankara deplasmanı için, çalışmalara yeniden başladı. Fomgetspor ile zorlu 90 dakikada mücadele verecek takım, son 3 haftanın üç maçını da kazanmak istiyor. Teknik sorumlu Hasan Alemdar, “7 Eylül Gençlikspor maçı geride kaldı. Şimdi son üç maçımızdan iki kendi sahamızda, bir deplasmanda sahaya çıkacağız. Biz üçünü de kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz” dedi. Ahmet AKAY