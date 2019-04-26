Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:30 TSİ- Spor G: Bugün 13:32 TSİ

Kadınlarımız, 1.Lig rotasına kilitlendi…

Kadın futbolcular, 2.Lig şampiyonluğuna kenetlendi. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, ligin bitimine üç hafta kala, zorlu rakibi 7 Eylül Gençlikspor’u 3-1 mağlup etti, aldığı galibiyetle puanını 64’e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği 7 Eylül Gençlikspor karşısında, her iki yarıda üstün futbol oynayan ekip, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında bocalayan temsilci, yine ciddi ataklar geliştirirken, aradığı üçüncü golü Kübra Yavuz ile buldu ve rahatladı. Kadınlar baskıyı artırırken, maç 3-1 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü üstünlüğüyle sona erdi. Maç sonrası aldığı galibiyeti kutlayan Kocaeli Bayan futbolcuları, Pazar günkü maçta da Fomgetspor'u yeneceklerini söyledi.

FOMGETSPORLA DEPLASMANDA OYNAYACAK

Son üç haftaya girilirken  liderliği ele alan kadınlar, Pazar günü saat 12.00’de oynayacağı Ankara deplasmanı için, çalışmalara yeniden başladı. Fomgetspor ile zorlu 90 dakikada mücadele verecek takım, son 3 haftanın üç maçını da kazanmak istiyor. Teknik sorumlu Hasan Alemdar, “7 Eylül Gençlikspor maçı geride kaldı. Şimdi son üç maçımızdan iki kendi sahamızda, bir deplasmanda sahaya çıkacağız.  Biz üçünü de kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz” dedi. Ahmet AKAY

Bugün 13:30 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Merhum Özge Kanbay için teşekkürler mask
Merhum Özge Kanbay için teşekkürler
Kandıralı Ragbici kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu mask
Kandıralı Ragbici kadınlar Türkiye Şampiyonu oldu
Darıca Martı Kiraz’ı ‘7’ bitirdi mask
Darıca Martı Kiraz’ı ‘7’ bitirdi
Psikolojik Danışmanlık Kursları da başlıyor mask
Psikolojik Danışmanlık Kursları da başlıyor
Hep SEVİNDİK ve inşallah yine sürekli sevineceğiz mask
Hep SEVİNDİK ve inşallah yine sürekli sevineceğiz
Gölcük’ten sonra TFF de, Buca’yı yaktı mask
Gölcük’ten sonra TFF de, Buca’yı yaktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı... mask
Yeni partinin Kocaeli İl Başkanı...
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike mask
Kocaeli'de gün geçtikçe büyüyen tehlike
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende mask
Hürriyet: Encümenlikte çoğunluk bende
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı mask
Belediye başkanı, makam aracını kullanmama kararı aldı
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu mask
İzmit Belediyesi'nde ilk başkan yardımcısı belli oldu
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor mask
İzmitli Aleyna Tilki, sosyal medyayı sallıyor

GALERİ

İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok! mask
İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok!
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada! mask
D-100'ü karıştıran kaza anbean kamerada!
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi mask
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı mask
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Attan düşen jokey, ölümden döndü! mask
Attan düşen jokey, ölümden döndü!
Karacan davası ERTELENDİ! mask
Karacan davası ERTELENDİ!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL