GTÜ’de Fatih Tekke fırtınası esti

Gebze Teknik Üniversitesi Trabzonsporlular Topluluğu’nun organize ettiği söyleşi programının konuğu Türk futbolu ve Trabzonspor’un unutulmaz futbolcularından Fatih Tekke’ydi. GTÜ Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşi programına GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, GTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Nedim Malkoç, Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş ve çok sayıda Trabzonlu tanınmış isim katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile açılışı yapılan programının başında, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydınoğlu, Kuzey Yıldızı Trabzonlular Derneği başkanı İsmail Öksüz ve GTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Nedim Malkoç birer konuşma yaptılar.

İTİBAR VE ŞÖHRET GİDER AMA ŞAHSİYET KALICIDIR

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Tekke, bugün burada bir ağabeyiniz olarak 40 yıllık sporculuk hayatımda yaşadıklarımdan, hayat tecrübemden sizler bir şeyler alabilir misiniz? önemli olan o. Kendimi 3 kelime ile tanımlar, bu 3 kelime futbol hayatımda önemli olmuştur. Bunları İtibar, Şöhret ve şahsiyettir. İtibar ve şöhret karşınızdaki insanların size verdiği şeylerdir. O insanlar onları sizden alırsa hiçbir şeyiniz kalmaz. Ama şahsiyetiniz varsa o alınmaz. Bu ülkede değerle kimse ilgilenmez, herkes önemle ilgilenir. Bugün önemliyseniz değerlisinizdir, değerliyseniz siz önemli değilsinizdir. Yarın karşınıza çıkacak olan bunlar olacak. Başarmak önemli ama ahlaksızca başarmak önemli değildir” dedi.