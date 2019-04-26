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Paşa da ligden çekildi program yine değişti

U11 ve U16 Play-Off futbol Ligleri programlarında zorunlu değişikliklere gidildi.

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U11 ve U16 Play-Off futbol Ligleri programlarında zorunlu değişikliklere gidildi. Buna göre yarın Gebze Metin Oktay Stadı’nda saat 12.15’te oynanması gereken Mustafapaşa Spor-Darıca G.B Spor U-11 Lig müsabakası iptal edildi. Yine 1 Mayıs Çarşamba günü yine Metin Oktay Stadı’nda saat 12.00’de oynanması gereken Mustafapaşa Spor-Darıca Kale Bayramoğlu Spor U-11 lig müsabakası da iptal edildi. Bu arada aynı gün saat 15.00’te oynanması gereken Körfez G.B Spor-Dilovası Bld.spor U-16 Play Off müsabakası, 29 Nisan Pazartesi günü saat 19.157e alındı. Müsabaka Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak.

Bugün 13:32 TSİ - Spor

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