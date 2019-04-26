U11 ve U16 Play-Off futbol Ligleri programlarında zorunlu değişikliklere gidildi. Buna göre yarın Gebze Metin Oktay Stadı’nda saat 12.15’te oynanması gereken Mustafapaşa Spor-Darıca G.B Spor U-11 Lig müsabakası iptal edildi. Yine 1 Mayıs Çarşamba günü yine Metin Oktay Stadı’nda saat 12.00’de oynanması gereken Mustafapaşa Spor-Darıca Kale Bayramoğlu Spor U-11 lig müsabakası da iptal edildi. Bu arada aynı gün saat 15.00’te oynanması gereken Körfez G.B Spor-Dilovası Bld.spor U-16 Play Off müsabakası, 29 Nisan Pazartesi günü saat 19.157e alındı. Müsabaka Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak.
Bugün 13:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:33 TSİ
Paşa da ligden çekildi program yine değişti
U11 ve U16 Play-Off futbol Ligleri programlarında zorunlu değişikliklere gidildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz