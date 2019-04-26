2. Küme U19 Ligi G Grubu’nda zirvenin adı değişti. Haftaya 20 puan ile lider giren Tavşancılspor, takipçisi Çayırova Menderes’e mağlup oldu ve koltuğunu kaybetti. Şekerpınar Stadı’ndaki mücadeleyi 2-0 gibi net bir skorla kazanmayı başaran Çayırova ekibi bu sonuçla liderliği Tavşancıl’dan devralmanın mutluğunu yaşadı. 10’uncu hafta sonunda zirve yarışı Menderes (22), Beylikbağı Karadeniz (21), Tavşancıl (20), Şekerpınar G.B. (19) ve Çayırova Fatih (18) olarak sıralandı.
Bugün 13:35 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:36 TSİ
Veee, Menderes zirveye oturdu!..
2. Küme U19 Ligi G Grubu’nda zirvenin adı değişti.
Büyütmek için resme tıklayın
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Sizce Kocaeli'nin en büyük sorunu nedir?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz