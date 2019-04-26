Veee, Menderes zirveye oturdu!..

2. Küme U19 Ligi G Grubu’nda zirvenin adı değişti. Haftaya 20 puan ile lider giren Tavşancılspor, takipçisi Çayırova Menderes’e mağlup oldu ve koltuğunu kaybetti. Şekerpınar Stadı’ndaki mücadeleyi 2-0 gibi net bir skorla kazanmayı başaran Çayırova ekibi bu sonuçla liderliği Tavşancıl’dan devralmanın mutluğunu yaşadı. 10’uncu hafta sonunda zirve yarışı Menderes (22), Beylikbağı Karadeniz (21), Tavşancıl (20), Şekerpınar G.B. (19) ve Çayırova Fatih (18) olarak sıralandı.