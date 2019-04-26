BAL’da 3.Lig yolcuları kolları sıvadı

21 Nisan’da sona eren ligde, 1’inci grupta Ağrı 1970, 2’nci grupta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3’üncü grupta Gümüşhane Kelkit Belediye Hürriyetspor, 4’üncü grupta Yozgat 1959 FK, 5’inci grupta 68 Aksaray Belediyespor, 6’ncı grupta Konya Akşehirspor, 7’inci grupta Burdur Bucak Belediye Oğuzhanspor, 8’inci grupta Manisa Somaspor, 9’uncu grupta Kocaeli temsilcisi Belediye Derincespor, 10’uncu grupta 1877 Alemdağspor, 11’inci grupta Modafenspor grup şampiyonu olarak Play-Off’a yükseldi. 11 grup birincisinin 3 kademe halinde oynayacağı play-off müsabakalarında 1. kademede 4 takım, 2. kademede 3 takım ve 3. kademede 2 takım olmak üzere toplam 9 takım, TFF 3.Lig’e terfi edecek.

MAÇLAR TARAFSIZ SAHADA

Play-Off’ta 1’inci kademe maçları 4-5 Mayıs’ta oynanacak. Tarafsız sahalarda tek maç eleme usulünün uygulanacağı maçlarda, Kelkit Belediye Hürriyetspor-Yozgatspor 1959, 68 Aksaray Belediyespor-Akşehirspor, Bucak Belediye Oğuzhanspor-Somaspor, 1877 Alemdağspor-Modafenspor karşı karşıya gelecek. Ağrı 1970, Kocaeli ekibi Belediye Derincespor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise ilk turu bay geçecekler. Maçların hangi illerde oynanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. 2.kademe müsabakaları BAY çeken 3 takım ile 1. kademede mağlup olan 4 takımın 3’ü arasında, 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak 3. kademe müsabakaları ise 18-19 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak.